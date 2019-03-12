中國貓熊贈高雄傳生變 潘恆旭重申要過三關

2019-03-12 12:18 中央社 高雄12日電



中國可能贈送貓熊給高雄市的計畫傳出生變，高雄市觀光局長潘恆旭今天說，當時對方就說是提案，貓熊能否到高雄仍要徵求市議會、中國林業局等單位同意，重申此案要過三關。

高雄市觀光局長潘恆旭於市政會議前受訪說，3月1日渝台交流協會主任王呂剛到高雄壽山動物園訪問，曾提到中國全國人大「台灣省代表團」代表、重慶籍的全國台聯副會長許沛是提案人，但此案只是建議案，還要國台辦、中國中央林業局及高雄市議會同意才會繼續落實。

他說，高雄市計畫6月組團前往重慶動物園考察。

高雄市長韓國瑜則於市政會議後受訪表示，市府非常歡迎大貓熊，如果高雄市議會也非常歡迎，那大貓熊送高雄就是高雄市政府要面對的問題，其他各界講了一些有的沒的話就尊重。

貓熊可能到高雄的議題，近兩天在台灣引起熱烈討論，從地方官員到立委和中央部會首長，都曾發表意見。昨晚媒體則報導，因為此提案在中國引發中國網友不滿和撻伐，許沛因此改口說是個人建議，計畫可能生變。

針對媒體報導，潘恆旭今天一早在臉書貼文表示，3月1日來壽山動物園交流的是渝台經貿文化交流中心主任王呂剛，在中國兩會提案的人大代表是許沛。他說當時受訪就說得很清楚，貓熊案要過三關。潘恆旭今天告訴中央社記者，第一要先過大陸中央林業局同意，第二要經市議會同意，第三是重慶動物園。

潘恆旭表示，高雄市府仍會徵求議會意見，現階段還是準備並組大貓熊團隊評估相關事宜。