親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸擬贈高雄貓熊
廢核政策掀論戰
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

屈臣氏網購系統驚傳漏洞 1500萬商品統統只要0元

剛決定降價 特斯拉電動車又喊漲？

大貓熊團圓來台前 動物園派人赴各國取經

2019-03-11 15:49中央社 台北11日電

中國擬送一對貓熊給高雄市壽山動物園，引發熱烈討論，台北市動物園表示，在大貓熊「團團」與「圓圓」確定要來台後，曾派人到各國取經，了解如何照養以及教育保育等議題。

中國全國人大台灣省代表團代表、重慶籍全國台聯會長許沛，提議贈送一對貓熊給高雄市壽山動物園，已獲高雄市觀光局長潘恆旭證實，高市府也將成立貓熊小組。

在此之前，「團團」、「圓圓」於2008年底來台，落腳台北市動物園，2013年生下女兒「圓仔」，轟動一時，如2009年「團團」、「圓圓」亮相時，台北市動物園當年有367萬3564人次，進到大貓熊館的遊客有305萬6275人次。

從2010年來，大貓熊館每年入館參觀人次最少還有171萬7911人次，最多也有221萬4159人次。

動物園發言人曹先紹表示，2005年確認「團團」、「圓圓」將來台的訊息後，園方隨即派人到各國取經，了解大貓熊照養，以及教育、保育等相關議題，而非只有到中國臥龍。

他說，美國史密森尼國家動物園、聖地牙哥動物園、香港海洋公園各有所長，有的專家擅長生殖生理專業、有的擅長族群管理、有的擅長動物訓練，所以在2005至2008年，陸續派人前往，為迎接「團團」、「圓圓」作準備。

曹先紹表示，「團團」、「圓圓」來台時，身負繁衍後代的重責大任，2010年2月嘗試自然交配，隔年開始進行人工授精，失敗3次後，2013年「圓仔」呱呱落地。

他說，在重要時刻，中國的保育員與專家都會到台灣給予協助，尤其「圓仔」出生時不小心被「圓圓」抓傷，為怕傷口感染，只好先抱走「圓仔」，之後才讓母女團圓，此時也請中國的大貓熊育幼專家「蹲點」，如協助「圓圓」人工哺育等。

動物訓練則需要投入時間與精神，曹先紹說，中國專家在觀察大貓熊行為以及訓練上有一定基礎，其他就是各個機構依據貓熊的差異做不同訓練，台北市動物園的動物訓練團隊也是一步步建立，如今，「團團」、「圓圓」已能讓獸醫看牙、量血壓。

在「團團」、「圓圓」來台後2年多，台北市動物園在2011年4月回贈中國長鬃山羊與梅花鹿各一對，定居於山東威海市森林公園，長鬃山羊為華盛頓公約二級保育動物，取名「長長」、「久久」；梅花鹿則取名「富富」、「貴貴」。

中國擬送一對貓熊給高雄市壽山動物園，引發熱烈討論。圖／高雄市壽山動物園提供
中國擬送一對貓熊給高雄市壽山動物園，引發熱烈討論。圖／高雄市壽山動物園提供
分享

動物園貓熊北市
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

陸送高雄貓熊 陳吉仲：更願花錢在黑熊、石虎上

2019-03-11 14:23

大陸送貓熊 韓國瑜希望取名「發大財」、「賺大錢」

2019-03-11 14:08

談貓熊 陳其邁盼韓國瑜去壽山動物園看看可愛動物　　

2019-03-11 12:53

贈貓熊涉統戰？ 柯P：平常心就好，難道台灣怕兩隻貓熊

2019-03-11 12:09

徐巧芯：為什麼要把可愛的貓熊政治化、妖魔化？

2019-03-11 12:03

影／陳吉仲：比起貓熊 台灣黑熊、石虎更需要受關注

2019-03-11 10:47

貓熊送給韓國瑜？ 陳吉仲：我個人會更關心黑熊、石虎

2019-03-11 09:42

韓國瑜「笑納」貓熊 馬英九卻為馬發愁 只因老婆撂狠話…

2019-03-11 08:00

呂秋遠批殘忍：將動物送離原居地 只為滿足人類觀看慾

2019-03-11 00:41

貓熊到高雄 陸委會：循北市模式處理

2019-03-11 00:20

當年「團圓」被擋 竟因名字太統戰？

2019-03-11 00:10

養嬌客眉角一堆…大馬「先租後退」高雄將北上取經

2019-03-11 00:05

木柵經驗…貓熊商機60億？北市「祝福高雄」

2019-03-11 00:01

觀察站／融冰？兩隻貓熊 三贏第一步

2019-03-10 23:54

當年「團圓」卡3年…貓熊到高雄先闖3關

2019-03-10 23:47

友好象徵 中國貓熊外交曾具高度政治意義

2019-03-10 17:30

高雄稱中國將送貓熊 陸民：諂媚台灣人

2019-03-10 17:18

大陸送貓熊？ 綠議員：開銷驚人要三思

2019-03-10 16:12

國民黨對大陸送貓熊給高雄樂觀其成 提醒要注意這件事

2019-03-10 15:58

貓熊來高雄 高雄市議長百分百支持

2019-03-10 15:55

大陸送貓熊給高雄 柯Ｐ：台灣不用怕啦

2019-03-10 15:20

影／大貓熊雄雄、融融到高雄 最快明年看得到

2019-03-10 13:40

陸送高雄大貓熊 農委會：照正常程序走

2019-03-10 13:27

民進黨：希望可愛貓熊別成為政治統戰的工具

2019-03-10 12:10

貓熊到高雄？綠委：政治目的外 審慎評估經濟效益

2019-03-10 12:09

公母貓熊雄雄和融融要來高雄了！ 韓國瑜：等議會同意

2019-03-10 12:02
看更多

熱門文章

韓國瑜「笑納」貓熊 馬英九卻為馬發愁 只因老婆撂狠話…

2019-03-11 08:00

盤點補選4大套路 謝龍介竟遭「牙籤戳屁股」？

2019-03-11 10:00

全美台灣同鄉會反柯文哲 孫大千：欲加之罪何患無辭

2019-03-11 08:17

陳吉仲「尬韓流」拚外銷 彰化縣農會總幹事當面吐槽

2019-03-10 18:34

4月不領表參選2020 韓國瑜受訪稱：做滿4年市長任期

2019-03-11 14:30

台村里長擔任中國村委會執行主任 徐國勇：認定後開罰

2019-03-10 20:35

柯侯會今登場 侯友宜宣布：5月1日起雙北垃圾袋將互用

2019-03-11 11:46

退將臉書貼文 馬英九關切國軍新戰車購案

2019-03-10 16:20

呂秋遠批殘忍：將動物送離原居地 只為滿足人類觀看慾

2019-03-11 00:41

金門立委補選震撼彈 旅台李氏宗親會表態挺陳滄江

2019-03-10 22:43

影／撇「拋棄糟糠之妻」之說 鄭世維將偕妻子掃街

2019-03-11 09:01

為何打臉喜樂島台獨公投 AIT自己告訴大家原因

2019-03-11 11:21

余天造勢晚會擠爆 蘇貞昌籲守住三重一片天

2019-03-10 22:35

胡幼偉：國民黨要贏總統大選 為何不派最強戰將出馬？

2019-03-11 06:05

貓熊送給韓國瑜？ 陳吉仲：我個人會更關心黑熊、石虎

2019-03-11 09:42

賴清德批謝龍介 龍介仙神回應：感謝關愛

2019-03-10 16:58

當年「團圓」卡3年…貓熊到高雄先闖3關

2019-03-10 23:47

余天批婚姻問題 鄭世維妻：大人要有肩膀 都可以承受

2019-03-11 12:03

借力打力！我增購F16欲逼法幻象零附件降價

2019-03-10 23:52

「師法芬蘭」朱立倫提出核廢2解方

2019-03-10 23:58

養嬌客眉角一堆…大馬「先租後退」高雄將北上取經

2019-03-11 00:05

高雄稱中國將送貓熊 陸民：諂媚台灣人

2019-03-10 17:18

【即時短評】台南鐵票區輸贏 驗收民進黨整合派系成果

2019-03-10 21:54

66名台灣人擔任大陸社區主任助理 恐將受罰

2019-03-10 21:10

蘭陽艦火警傳黃曙光大罵 海軍人士：就事論事

2019-03-10 20:13

【重磅快評】瑪麗亞、昏倒、離婚…小心踩了話語紅線

2019-03-11 11:05

木柵經驗…貓熊商機60億？北市「祝福高雄」

2019-03-11 00:01

余天：三重這場若贏 韓流就消失了

2019-03-10 18:04

高雄若養貓熊一對 估需壽山動物園全年支出

2019-03-10 18:12

反映機場跑道泥濘卻遭控假照片 立委陳學聖：模糊焦點

2019-03-10 23:09

韓國瑜表態不選總統 黨中央：尊重但未來的事很難說

2019-03-11 14:58

核四是封存不是廢棄 江宜樺：台灣沒有本錢反核

2019-03-10 22:01

國民黨這5個太陽落水會救誰？張善政神回：我不會游泳

2019-03-10 16:53

立委補選 賴清德：黃振彥選上才能爭取彰化燈會

2019-03-10 22:08

民進黨打悲情牌救選情？ 韓國瑜：變不出新把戲

2019-03-10 17:29

寧陽艦遭撞 肇事者簽署100%賠償同意書

2019-03-10 18:48

暗諷鄭世維曾離婚不道德　唐德明：余天歧視離婚之人

2019-03-10 21:23

王金平說要給軍公教公平 林濁水：小老百姓的公平呢？

2019-03-11 12:13

台美兩軍能否聯合實施軍演？ AIT「低調回應」

2019-03-11 08:26

唐鳳嘆台灣買不到福島柿餅 支持開放核食？

2019-03-10 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top