大貓熊團圓來台前 動物園派人赴各國取經

2019-03-11 15:49 中央社 台北11日電



中國擬送一對貓熊給高雄市壽山動物園，引發熱烈討論，台北市動物園表示，在大貓熊「團團」與「圓圓」確定要來台後，曾派人到各國取經，了解如何照養以及教育保育等議題。

中國全國人大台灣省代表團代表、重慶籍全國台聯會長許沛，提議贈送一對貓熊給高雄市壽山動物園，已獲高雄市觀光局長潘恆旭證實，高市府也將成立貓熊小組。

在此之前，「團團」、「圓圓」於2008年底來台，落腳台北市動物園，2013年生下女兒「圓仔」，轟動一時，如2009年「團團」、「圓圓」亮相時，台北市動物園當年有367萬3564人次，進到大貓熊館的遊客有305萬6275人次。

從2010年來，大貓熊館每年入館參觀人次最少還有171萬7911人次，最多也有221萬4159人次。

動物園發言人曹先紹表示，2005年確認「團團」、「圓圓」將來台的訊息後，園方隨即派人到各國取經，了解大貓熊照養，以及教育、保育等相關議題，而非只有到中國臥龍。

他說，美國史密森尼國家動物園、聖地牙哥動物園、香港海洋公園各有所長，有的專家擅長生殖生理專業、有的擅長族群管理、有的擅長動物訓練，所以在2005至2008年，陸續派人前往，為迎接「團團」、「圓圓」作準備。

曹先紹表示，「團團」、「圓圓」來台時，身負繁衍後代的重責大任，2010年2月嘗試自然交配，隔年開始進行人工授精，失敗3次後，2013年「圓仔」呱呱落地。

他說，在重要時刻，中國的保育員與專家都會到台灣給予協助，尤其「圓仔」出生時不小心被「圓圓」抓傷，為怕傷口感染，只好先抱走「圓仔」，之後才讓母女團圓，此時也請中國的大貓熊育幼專家「蹲點」，如協助「圓圓」人工哺育等。

動物訓練則需要投入時間與精神，曹先紹說，中國專家在觀察大貓熊行為以及訓練上有一定基礎，其他就是各個機構依據貓熊的差異做不同訓練，台北市動物園的動物訓練團隊也是一步步建立，如今，「團團」、「圓圓」已能讓獸醫看牙、量血壓。