桃檢關說疑案 彭坤業再駁公訴檢察官

2019-04-04 21:56 中央社 台北4日電



彭坤業。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 前桃檢檢察長彭坤業被指接受關說，指示公訴檢察官繼續認罪協商。公訴檢察官陳嘉義昨天說沒做違背良心的事，彭坤業今天則指良心沒人摸得到，不協商應明白拒絕，而非避不見面。

全案起於，桃園地檢署起訴壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案，法院審理期間，檢察官論壇3月傳出彭坤業指示公訴檢察官促成認罪協商，遭檢察官質疑關說而拒絕提出質疑。

事發後，彭坤業改調台灣高等檢察署主任檢察官，高檢署也組成調查小組，認定彭坤業接受前法務部長邱太三關說，指示已決定不再協商的公訴檢察官繼續與被告辯護人協商，以彭坤業處置失當，報請法務部處理。

逃漏稅案昨天開庭，陳嘉義開庭時表示，從未當庭或私下同意協商，從頭到尾都是說可聽取被告方意見，沒有當庭同意要向法院聲請協商，並指身為檢察官，自己沒有做違背良心的事。

彭坤業繼昨天指公訴檢察官上網栽贓後，今天又在臉書發表文章表示，「檢察官上法庭講的是事實跟法律，良心沒有人摸得到。」陳嘉義自承辯護人已提出協商條件，陳也表示要把協商條件送給主任及偵查股參考，代表實質上已經在進行協商。

彭坤業認為，既然已經進行協商，最後只能有條件合致或不合致的意思表示，絕對不可以用擱置、拖延、避不見面的官僚作風，拖過4個月的審查期間方式來處理。

彭坤業指出，從陳嘉義說法可知已經實質上與被告辯護人在進行協商，如果不接受協商條件可以明白地表示拒絕，讓程序終止，而非避不見面。

文章最後提到，檢察官公信力之所以遭人質疑，就是因為有少數檢察官對民眾的請求置之不理。同意或不同意，一定要有一個明確的意思表示，內心的想法外人是無從得知的。