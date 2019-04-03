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涉逃漏稅名醫… 張煥禎熱心體育 爭議纏身

2019-04-03 00:34聯合報 記者張弘昌／桃園報導

桃園壢新醫院院長張煥禎涉逃漏稅五億元遭起訴，還爆發檢察長關說疑雲。 圖／聯合報系...
桃園壢新醫院院長張煥禎涉逃漏稅五億元遭起訴，還爆發檢察長關說疑雲。 圖／聯合報系資料照片
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涉嫌逃漏稅的桃園聯新醫療國際集團總執行長、壢新醫院院長張煥禎，廿六年前在桃園市創立平鎮壢新、桃園市桃新醫院，近年來將醫療集團版圖拓展到中國大陸上海，建立橫跨兩岸的醫療管理平台。張長期熱心體育活動，曾任中華奧會副主席。

張煥禎多年在大學從事醫學教育，參與不少國際醫療合作計畫，榮獲台灣醫療典範獎，醫療集團分設台灣及大陸總部，聯新醫療集團旗下醫院有桃園市壢新醫院、桃新醫院、新北市板新醫院及台中市台新醫院。中國大陸上海的禾新醫院、辰新醫院、宏新綜合門診部，聯新尼泊爾期望醫療中心。在日本東京、美國密西根等地也有辦事處。

今年六十三歲的張煥禎，為家庭醫學科、腎臟科醫師與企業家，他長期支持台灣體育活動，任中華奧會副主席。壢新醫院運動醫學中心也與Lamigo桃猿職棒隊合作，協助球員醫療照護工作，開啟國內職業運動結合專業醫療照護的合作新模式。

張煥禎二○○三年時曾因偽造文書遭法院判刑六月，但上訴後減刑為二個月確定、得易科罰金。二○一七年壢新醫院被爆招收第一年住院醫師時，要求對方簽下六十萬支票當保證金，還得簽本票綁四年，如未到任或中途離職須賠償。引起同業撻伐，事後壢新醫院退回本票及證書，改為一年一簽 。但壢新醫院否認。

針對疑似逃漏稅五億元案，壢新醫院表示，該案尚在司法調查中，尊重司法調查，不予回應。

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