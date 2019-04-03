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5G釋照生變？業界憂新主委「只會打假」

2019-04-03 01:03聯合報 記者彭慧明黃晶琳鄭鴻達／台北報導

ＮＣＣ主委詹婷怡無預警請辭獲准。 圖／聯合報系資料照片
ＮＣＣ主委詹婷怡無預警請辭獲准。 圖／聯合報系資料照片
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ＮＣＣ主委詹婷怡無預警請辭並獲准，詹婷怡昨天上午還按既定行程出席關鍵基礎設施業者資安防護頒獎典禮，中午與ＮＣＣ同事聚餐，業界卻突然傳遍詹婷怡請辭的新聞。據了解，同桌用餐的身兼ＮＣＣ發言人的副主委翁柏宗接到電話詢問主委辭職一事，一時差點無法回應。

電信產業主管表示，詹婷怡是相當國際化的主委，對電信相關法令的觀念很進步，對她離職覺得可惜，更擔心新接任人選上任後，只管打假新聞，ＮＣＣ獨立機關的角色挺不住，未來政策恐將有更重的「政治色彩」，其他政策或相關修法進度都打回原點，業界先前的努力都化為烏有。

據了解，去年九合一大選後，執政黨大敗，民進黨內將ＮＣＣ視為敗選的首要戰犯，當時就有民進黨立委點名ＮＣＣ打假新聞不力，加上監察院糾正ＮＣＣ對產業政策「進退失據」，差點動用行政院組織法讓詹婷怡下台，但因ＮＣＣ主委是任期制，詹任期到二○二○年七月，最後詹婷怡就被「留校察看」。

今年立委補選，民進黨在深綠選區打得辛苦，最後雖以險勝收場，但黨內對於ＮＣＣ的不滿也升到最高點，最後委員會雖然重懲電視台，但假新聞議題確實是壓垮詹婷怡任期的最大因素。不過ＮＣＣ內部認為，假新聞議題不能全部由ＮＣＣ處理，ＮＣＣ要依法行政，各部會也應該負起澄清責任。

政院已宣示明年完成５Ｇ釋照，且有望年底前完成５Ｇ頻譜競標及釋照作業，但隨著詹婷怡去職，釋照進度恐生變數。

ＮＣＣ主委出缺後，將由副主委翁柏宗代理主委職務，再由行政院重新提名新委員補齊、並指定新任主委，不過詹婷怡任期僅餘一年四個月左右，也可能在下一次提名時一併補齊缺額。

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