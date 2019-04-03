詹婷怡是否被請辭 藍直言「髒兮兮」

NCC主委詹婷怡昨天「請辭獲准」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

ＮＣＣ主委詹婷怡請辭，民進黨立委認為，ＮＣＣ在處理假新聞遲無動作，詹婷怡請辭雖遺憾，但也合理。國民黨立委批評，詹婷怡若是「被請辭」，顯示ＮＣＣ已被民進黨政府的黑手搞得髒兮兮，政府壓制言論自由的瘋狂、任意行政濫權，必將招致民意反撲。

民進黨立委鄭寶清指出，ＮＣＣ先前對假新聞毫無作為，也沒有開罰，詹婷怡都沒有在做事，也有很多立委反映她不適任，這些行政院也都知情。民進黨立委許智傑說，ＮＣＣ對假新聞不能一直沒有動作，盼未來繼任的人選能更有效的打擊假新聞。

國民黨立院黨團總召江啓臣表示，詹婷怡若真為「被請辭」，行政院更將無所顧忌，讓公正性蕩然無存，又將多了一個毫無原則的「東西廠特務打手」。

國民黨立委賴士葆表示，民進黨一直歸咎選舉失利的因素是假訊息造成，行政院長蘇貞昌更破口大罵ＮＣＣ。十天之後，ＮＣＣ恭順的以行動回應行政院的指控，重罰電視台，「一個獨立中立的機關變成民進黨的附隨組織，好像蘇貞昌的小玩偶一樣！」

賴士葆說，行政院可以頤指氣使叫罵操弄、可以隨時叫主委捲鋪蓋走人，換上與民進黨意識形態更為契合的主委，說ＮＣＣ是獨立中立的機關完全是名不副實。

國民黨立委林奕華認為，詹婷怡作為獨立機關主委，受任期保障，卻仍頂不住政治壓力、捍衛言論自由，有失獨立機關的職權行使與格局，早已不適任。