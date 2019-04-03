親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
NCC主委請辭
韓國瑜話題不斷
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

詹婷怡是否被請辭 藍直言「髒兮兮」

2019-04-03 01:00聯合報 記者鄭媁、陳熙文／台北報導

NCC主委詹婷怡昨天「請辭獲准」。 圖／聯合報系資料照片
NCC主委詹婷怡昨天「請辭獲准」。 圖／聯合報系資料照片
分享

ＮＣＣ主委詹婷怡請辭，民進黨立委認為，ＮＣＣ在處理假新聞遲無動作，詹婷怡請辭雖遺憾，但也合理。國民黨立委批評，詹婷怡若是「被請辭」，顯示ＮＣＣ已被民進黨政府的黑手搞得髒兮兮，政府壓制言論自由的瘋狂、任意行政濫權，必將招致民意反撲。

民進黨立委鄭寶清指出，ＮＣＣ先前對假新聞毫無作為，也沒有開罰，詹婷怡都沒有在做事，也有很多立委反映她不適任，這些行政院也都知情。民進黨立委許智傑說，ＮＣＣ對假新聞不能一直沒有動作，盼未來繼任的人選能更有效的打擊假新聞。

國民黨立院黨團總召江啓臣表示，詹婷怡若真為「被請辭」，行政院更將無所顧忌，讓公正性蕩然無存，又將多了一個毫無原則的「東西廠特務打手」。

國民黨立委賴士葆表示，民進黨一直歸咎選舉失利的因素是假訊息造成，行政院長蘇貞昌更破口大罵ＮＣＣ。十天之後，ＮＣＣ恭順的以行動回應行政院的指控，重罰電視台，「一個獨立中立的機關變成民進黨的附隨組織，好像蘇貞昌的小玩偶一樣！」

賴士葆說，行政院可以頤指氣使叫罵操弄、可以隨時叫主委捲鋪蓋走人，換上與民進黨意識形態更為契合的主委，說ＮＣＣ是獨立中立的機關完全是名不副實。

國民黨立委林奕華認為，詹婷怡作為獨立機關主委，受任期保障，卻仍頂不住政治壓力、捍衛言論自由，有失獨立機關的職權行使與格局，早已不適任。

民進黨行政院假新聞NCC詹婷怡
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

請辭？被請辭？ NCC主委詹婷怡走人

2019-04-03 00:44

觀察站／蘇揆點名批NCC 就是最後通牒

2019-04-03 00:48

新聞眼／NCC人來人去 抹不掉政治色彩

2019-04-03 02:12

NCC詹婷怡請辭 四政策恐生變

2019-04-03 02:12

5G釋照生變？業界憂新主委「只會打假」

2019-04-03 01:03

新聞眼／打假還是打壓？NCC被祭旗

2019-04-03 00:50

NCC主委請辭 業者：盼繼任者健全5G產業環境

2019-04-02 22:38

【新聞內幕】蘇揆下通牒 詹婷怡開罰假新聞後就下台

2019-04-02 21:08

NCC主委詹婷怡請辭獲准 蘇貞昌：給予尊重

2019-04-02 19:22

國民黨團：詹婷怡「被請辭」機會高

2019-04-02 19:19

【即時短評】NCC都東廠化了 為何主委還是倉皇走人？

2019-04-02 17:47

【重磅快評】向台灣的獨立機關說再見

2019-04-02 17:23

確定走人！詹婷怡：感謝蔡英文總統

2019-04-02 17:05

NCC主委請辭 江啟臣：行政院將更肆無忌憚

2019-04-02 15:26

處理假新聞不力 NCC主委詹婷怡請辭

2019-04-02 15:00

剛說過要戰到最後 詹婷怡疑似「被請辭」

2019-04-02 14:09

NCC主委詹婷怡傳出請辭 NCC尚未正式回應

2019-04-02 13:38
看更多

熱門文章

豬狗禽獸說惹議 陳明通鞠躬致歉

2019-04-02 11:00

三總證實：郝柏村因病緊急送醫

2019-04-02 08:27

剛說過要戰到最後 詹婷怡疑似「被請辭」

2019-04-02 14:09

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

2019-04-02 12:02

學者：陳明通當然不是罵韓國瑜 是罵好多台灣人

2019-04-02 08:35

翁章梁批韓國瑜傷害茶農 孫大千：打混的為難做事的

2019-04-02 08:27

陳明通罵韓國瑜禽獸 渡也：陳誹謗韓既不明又不通

2019-04-02 09:22

求吃飽錯了？陳明通失言延燒 宅神：你跟禽獸有何差別

2019-04-02 18:00

痛批陳明通「禽獸說」 雲林菜農：豬狗賺辛苦錢繳稅給你

2019-04-02 13:08

確定走人！詹婷怡：感謝蔡英文總統

2019-04-02 17:05

羅智強勸韓粉：「愛韓國瑜就別傷害朱立倫」

2019-04-02 11:31

恐嚇鄭議員與恐嚇她的韓粉同一人 黃光芹批：可恥可恨

2019-04-02 21:12

【重磅快評】陳明通別汙衊了獸性

2019-04-02 10:21

NCC主委詹婷怡傳出請辭 NCC尚未正式回應

2019-04-02 13:38

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

2019-04-02 08:00

大甲媽遶境政治學 能站這位置扶轎才算大咖

2019-04-02 09:00

【即時短評】NCC都東廠化了 為何主委還是倉皇走人？

2019-04-02 17:47

韓國瑜友人：韓絕對不參加總統初選

2019-04-02 12:27

國產海弓三與海劍羚 預劃109年底完成海上測試

2019-04-02 11:26

M1A2戰車超重公路鐵路都不能運 將採購專屬拖車

2019-04-02 10:16

陳水扁「物語」太多 典獄長到處被告

2019-04-02 18:38

郝柏村身體左側無力 郝龍斌打119求助送醫

2019-04-02 08:37

看過A片、槓過國會…那些年的學運你記得幾個？

2019-04-02 10:00

被酸選高雄會輸 王浩宇：我會讓國民黨全台少好幾席

2019-04-02 11:19

陳明通為「禽獸」說道歉 韓國瑜：希望一切就過去

2019-04-02 11:46

陳水扁趴趴走幫助選 謝龍介告發違反選罷法

2019-04-02 10:17

【重磅快評】陳明通有比「禽獸論」還嚴重的問題

2019-04-02 13:24

專家警告：「強勢驅離」共機 可能反而構成挑釁

2019-04-02 18:09

共機台海冒進 專家：嚇台蔑美助蔡一石三鳥之計

2019-04-02 08:12

【重磅快評】高喊「一寸不讓」後 蔡英文還有啥劇本？

2019-04-02 14:48

NCC主委請辭 江啟臣：行政院將更肆無忌憚

2019-04-02 15:26

陳明通禽獸說 顏擇雅：他只是引用孔孟 不到下台地步

2019-04-02 15:26

王金平、韓國瑜晚上碰面 王金平：談投資高雄的事

2019-04-02 22:28

NCC主委詹婷怡請辭獲准 蘇貞昌：給予尊重

2019-04-02 19:22

學者：朱立倫創造議題 臉書聲量超越韓國瑜

2019-04-02 15:34

影／禽獸、帝王、土包子語錄圍攻 韓國瑜聲勢越打越旺

2019-04-02 17:09

喝酒輸他！賴清德談韓國瑜：個性豁達要相處才知道

2019-04-02 16:51

【即時短評】鄭文燦聲望高 「蔡燦配」會成綠營新選擇？

2019-04-02 12:06

【新聞內幕】蘇揆下通牒 詹婷怡開罰假新聞後就下台

2019-04-02 21:08

翁章梁再槓韓國瑜 追查北農茶葉訂單簽2萬盒只賣千餘盒

2019-04-02 19:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top