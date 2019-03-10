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防制街頭暴力酒駕 苗縣警長率隊臨檢

2019-03-10 16:00中央社 苗栗縣10日電

為加強防制街頭暴力鬥毆與酒後開車，苗栗縣警察局長林國清及各分局長親自率隊實施擴大臨檢宣導，一夜下來共計查獲毒品與其他刑案共12件，逮捕11人，取締酒駕8件、8人。

各地群眾鬥毆事件頻傳，行政院長蘇貞昌下令整頓酒駕、販毒、群眾鬥毆等違法事件，各級警察機關上緊發條，苗栗縣警察局配合內政部警政署執行取締酒駕專案勤務，9日晚間由警察局長林國清與各分局長共同率隊，到轄內KTV、酒店等娛樂場所加強臨檢，針對防制街頭暴力及酒後駕車，向民眾宣導嚴正執法決心。

苗栗縣警局動用204名警力及各鄉鎮市民防義警、義交，經過一整晚查緝，總共查獲毒品案5件5人、其他刑案7件6人，並取締酒醉駕車8件8人。

林國清表示，專案勤務宣誓警方強力執法決心，更希望宣導防制打架鬥毆、破壞車輛、販毒、槍擊等刑事案件，同時呼籲提供代客泊車服務業者，看到顧客已經喝醉，須主動提醒「酒後勿開車、開車勿喝酒」，如果顧客執意開車上路，應立即通報警方，避免憾事發生。

林國清指出，未來將持續要求各分局不定期臨檢、盤查，若業者不配合或仍發生販毒、槍擊、鬥毆滋事等情況，該店家將列為治安要點，加強取締，以確保民眾生命、財產安全。

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