涉多起暴力恐嚇 摩鐵鬥毆男遭逮移送偵辦

2019-03-09 14:49 中央社 台中9日電



台中市太平區一家汽車旅館日前傳出鬥毆事件，檢警深入調查，其中許姓男子涉及多起暴力恐嚇，警方查出他曾向海產店恐嚇，砸酒瓶傷人，訊後將他移送偵辦。

行政院長蘇貞昌、台中市長盧秀燕日前都向酒店夜店業者喊話，不容許有聚眾鬥毆或是踩治安紅線的狀況。台中市警察局昨日跨夜執行全市擴大臨檢，動員877名警力，展開易滋事特定營業場所大規模威力臨檢掃蕩勤務。

台中警察局長楊源明親赴各臨檢所，督導轄區分局執行狀況及慰勉執勤同仁，了解業者配合情形。楊源明指出，「為維護轄區治安，對滋事不法分子會嚴加打擊，呼籲相關業者，加強自主管理，不要踩到紅線」。

台中市太平警分局今天表示，太平區一家汽車旅館日前發生聚會鬥毆，38歲許姓男子拿槍示威時，旁人上前勸阻，槍枝射發擊中許男左大腿送醫，警方深入調查，發現許男平日結黨逞凶、聚眾滋事，涉及多起暴力恐嚇案件。

警方調查，去年10月，許男夥同邵男、陳男等人到一家海產店內白吃白喝，並恐嚇要插乾股，與店家發生口角衝突，還持酒瓶砸傷。

警方在7、8日兵分多路，將許男等6人檢肅到案，查獲改造手槍1枝、空氣槍1枝、鋁棒1支、K盤2個。依涉嫌組織犯罪、槍砲、恐嚇、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，將持續追查不法事證。