親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美媒：北韓飛彈組裝設施有動靜 恐準備試射

你不急父母急 未婚男女聯誼媽媽「搶了頭香」 女生僅9人報名

高市分傳街頭暴力 快打部隊出動強力壓制

2019-03-09 14:20中央社 高雄9日電

高雄市岡山區和楠梓區今天分別傳出街頭暴力，在街頭上演飛車追逐及分乘機車持球棒亂竄，警方據報出動快打部隊即時壓制，並強調對街頭暴力「零容忍」，籲勿以身試法。

高雄市警察局楠梓分局楠梓派出所表示，凌晨2時許接獲民眾報案指稱有多輛機車持球棒於街上亂竄後，立即通報快打部隊趕往現場攔阻。

員警在楠梓區楠梓西巷發現有4人騎乘2輛機車並手持3支棍棒，立即攔下盤查吳姓男子等4人，他們供述是應朋友邀約準備談判助陣，警方先將4人帶返派出所依違反社會秩序維護法偵辦。

警方表示，隨後又獲報有人受傷，快打部隊立即趕往現場巡查，在一處西瓜田旁發現一輛自小客車車窗被砸破，車主李姓男子從西瓜田倉皇出現請求警方保護。

警方表示，李男自稱是因朋友疑與他人有感情問題相約談判，他是來幫忙朋友調解卻被多人砸破車窗，因此逃入西瓜園躲藏時造成身上多處擦挫傷，員警請救護車，救護人員趕到現場救護包紮，並將李男帶返派出所偵辦。

李男表明不願向對方提告傷害，警方表示，絕不允許任何暴力事件發生，已調查相關嫌疑人及兩案的關聯性，並調閱監視器掌握多名疑涉案人士，循線通知到案說明。

高雄市警察局岡山分局也於凌晨3時許獲報岡山河堤公園有汽車遭破壞情事，調度快打部隊到場，找到2輛遭破壞車輛和江姓和李姓男子等7人。

警方查出住岡山區的李男與住鳳山區的江男因男女感情糾紛，在網路互相嗆聲後約朋友助陣到岡山河堤公園談判，雙方一言不合後開始互毆和持鐵棍砸車，一方見狀駕車離開，另一方人馬則驅車在後追趕，雙方在馬路上追逐，並互相擦撞。

警方帶回涉嫌滋事7人偵辦，雙方互提傷害和毀損等告訴，訊後依傷害、毀損等罪嫌送辦。

行政院長蘇貞昌日前在治安會報指示，酒店、夜店門口鬥毆未有效處理就撤換警察局長。高雄市警方對於相關鬥毆和街頭暴力等情事，強調「零容忍」，也呼籲勿以身試法。

岡山高雄市警察
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

火辣性感酒女排隊受檢 嬌嗔：我們又沒鬧事

2019-03-09 11:44

蘇揆換警局長說惹議 徐國勇：不要誤會院長意思

2019-03-09 14:04

北市大安警飲酒店擴檢 「說貼唱」宣導自主管理

2019-03-09 12:17

影╱防止街頭暴力 土城優勢警力擴大掃蕩

2019-03-09 12:16

影╱警署祭鐵腕遏暴力 板警威力掃盪特種場所

2019-03-09 11:44

遏止不法強制作為 新營警擴大臨檢壓制

2019-03-09 11:29

蘇揆「鬥毆換局長」 效應 通緝犯來好樂迪唱歌被逮

2019-03-09 11:14

基警大臨檢：店外不准酒客尋仇 店家驚怎這麼多警察

2019-03-09 09:07

打擊街頭暴力 台南警長：公權力不容挑戰

2019-03-09 09:00

學甲警擴大臨檢防危害 漏夜掃蕩防暴力犯罪和酒駕

2019-03-09 08:59

影╱鬥毆換局長！台北警局長凌晨帶隊臨檢酒店

2019-03-09 08:59

聽懂蘇揆的話了…「掃到颱風尾」夜店剉著等

2019-03-09 00:39

觀察站／民粹掃黑？徒拿警察祭旗

2019-03-09 00:33

鬥毆拔官論／基層警：六都警局長 恐幹不了兩月

2019-03-09 00:27

強勢執法…嘉義市警實施威力掃蕩 查到毒蟲

2019-03-08 23:55

蘇揆換局長壓力？中市警局長陪基層淋雨：臨檢無期限

2019-03-08 23:54

影／防制酒駕鬧事 台南二分局長帶隊拚治安

2019-03-08 23:26

蘇貞昌重話換局長 桃市警局長立即帶隊「防範」

2019-03-08 22:14

蘇貞昌：政治的重點不是讓人崩潰 是讓人幸福

2019-03-08 19:47

夜店鬥毆警長下台 王鴻薇諷：何不找警察站崗當保全

2019-03-08 17:52

蘇貞昌重砲向夜店宣戰：不要低估我的決心

2019-03-08 14:35

連夜掃蕩 高市出動762名警力

2019-03-08 13:48

蘇貞昌重話拚治安 侯友宜：不能從單一事件苛責警方

2019-03-08 13:47

蘇貞昌說重話 基層警嗆：再多官都不夠你換

2019-03-08 13:46

發生鬥毆就換警局長 韓國瑜：讓警察覺得隨時要掉腦袋

2019-03-08 12:44
看更多

熱門文章

銀行臨櫃存款3萬元遭拒 櫃員嗆：又不是80歲老人

2019-03-09 09:47

他向管理員投訴樓上發出噪音 得到答案讓他嚇到失眠

2019-03-08 17:48

影／升任國安局 胡木源：侯友宜障礙短期難打破

2019-03-08 18:06

影／越南女來台賣淫賺40多萬 拜新南向政策所賜

2019-03-08 16:10

誘騙外籍女賣淫 「姐姐」月賺300萬黑心錢遭破獲

2019-03-08 22:44

姊弟長期租住飯店 姊見弟嘴角血水才知弟死亡

2019-03-08 18:55

朋友結婚出借禮車 這個安排讓他懷疑去當「司機」

2019-03-08 15:17

是誰深夜酒駕？警員、當事人法庭對質 警員輸了

2019-03-08 21:15

國二女生同意軍人上床 「看不出13歲」他躲過重刑

2019-03-08 23:23

基警大臨檢：店外不准酒客尋仇 店家驚怎這麼多警察

2019-03-09 09:07

趁師大附中辦畢業舞會 噁校友進校園偷拍女生裙底風光

2019-03-09 00:09

蘇揆換局長壓力？中市警局長陪基層淋雨：臨檢無期限

2019-03-08 23:54

警險遭輾斃轟4槍抓酒駕 署長：正確用槍、有效嚇阻

2019-03-08 15:48

男登霞喀羅山自行脫隊迷失 躲樹洞穿雨衣抗寒保命

2019-03-08 21:42

小黃運將見少女遭侵犯急報案 警顧聊天竟答「沒關係」

2019-03-08 14:30

少千票害我沒當選！市民控議員落選人占車位反挨告

2019-03-08 21:01

女童自研發用養樂多「練習肺活量」讓媽媽很無奈

2019-03-08 21:24

影╱鬥毆換局長！台北警局長凌晨帶隊臨檢酒店

2019-03-09 08:59

獲侯友宜認可 陳檡文陞任新北市警察局長

2019-03-08 17:27

鬥毆拔官論／基層警：六都警局長 恐幹不了兩月

2019-03-09 00:27

小三傳摸胸照惱人妻判賠 法官：女性不可能任男性摸

2019-03-08 15:08

練習長笛的氣質少女遭魔爪 媽媽的同居男被重判

2019-03-08 23:23

新北警局長胡木源將升任國安局 女警拍KUSO影片傳心意

2019-03-08 16:23

背包內藏豐田玉 老翁救下山送辦

2019-03-08 23:52

闊老給807萬要女友「照顧到死」？ 舉不出約款免還錢

2019-03-08 20:33

善款缺錢！房東漲房租代她捐款 還稱：年底給收據

2019-03-08 21:38

母亡父再娶！ 17歲少女慘遭生父及繼母虐打

2019-03-08 18:59

丁守中要傳中選會副主委陳朝建作證 法官：無必要

2019-03-08 17:23

「殺風景總比殺人好」警方酒測在餐廳外守株待兔

2019-03-08 16:38

可怕的移動武器 無視兩段式左轉撞1男肇逃

2019-03-08 16:48

她胸部有黑痣、屁股有疤 「我摸得一清二楚」

2019-03-09 11:04

蘇貞昌重話換局長 桃市警局長立即帶隊「防範」

2019-03-08 22:14

只開4分鐘 全新賓士慘遭銷毀

2019-03-08 23:50

夜店鬥毆警長下台 王鴻薇諷：何不找警察站崗當保全

2019-03-08 17:52

火辣性感酒女排隊受檢 嬌嗔：我們又沒鬧事

2019-03-09 11:44

蘇揆「鬥毆換局長」 效應 通緝犯來好樂迪唱歌被逮

2019-03-09 11:14

聽懂蘇揆的話了…「掃到颱風尾」夜店剉著等

2019-03-09 00:39

影╱中市摩鐵槍擊案中彈者 竟是新竄起犯罪集團首腦

2019-03-09 11:13

觀察站／民粹掃黑？徒拿警察祭旗

2019-03-09 00:33

鐵人三項賽選手游愛河溺斃 妻徵影片求真相

2019-03-08 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top