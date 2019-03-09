高市分傳街頭暴力 快打部隊出動強力壓制

2019-03-09 14:20 中央社 高雄9日電



高雄市岡山區和楠梓區今天分別傳出街頭暴力，在街頭上演飛車追逐及分乘機車持球棒亂竄，警方據報出動快打部隊即時壓制，並強調對街頭暴力「零容忍」，籲勿以身試法。

高雄市警察局楠梓分局楠梓派出所表示，凌晨2時許接獲民眾報案指稱有多輛機車持球棒於街上亂竄後，立即通報快打部隊趕往現場攔阻。

員警在楠梓區楠梓西巷發現有4人騎乘2輛機車並手持3支棍棒，立即攔下盤查吳姓男子等4人，他們供述是應朋友邀約準備談判助陣，警方先將4人帶返派出所依違反社會秩序維護法偵辦。

警方表示，隨後又獲報有人受傷，快打部隊立即趕往現場巡查，在一處西瓜田旁發現一輛自小客車車窗被砸破，車主李姓男子從西瓜田倉皇出現請求警方保護。

警方表示，李男自稱是因朋友疑與他人有感情問題相約談判，他是來幫忙朋友調解卻被多人砸破車窗，因此逃入西瓜園躲藏時造成身上多處擦挫傷，員警請救護車，救護人員趕到現場救護包紮，並將李男帶返派出所偵辦。

李男表明不願向對方提告傷害，警方表示，絕不允許任何暴力事件發生，已調查相關嫌疑人及兩案的關聯性，並調閱監視器掌握多名疑涉案人士，循線通知到案說明。

高雄市警察局岡山分局也於凌晨3時許獲報岡山河堤公園有汽車遭破壞情事，調度快打部隊到場，找到2輛遭破壞車輛和江姓和李姓男子等7人。

警方查出住岡山區的李男與住鳳山區的江男因男女感情糾紛，在網路互相嗆聲後約朋友助陣到岡山河堤公園談判，雙方一言不合後開始互毆和持鐵棍砸車，一方見狀駕車離開，另一方人馬則驅車在後追趕，雙方在馬路上追逐，並互相擦撞。

警方帶回涉嫌滋事7人偵辦，雙方互提傷害和毀損等告訴，訊後依傷害、毀損等罪嫌送辦。

行政院長蘇貞昌日前在治安會報指示，酒店、夜店門口鬥毆未有效處理就撤換警察局長。高雄市警方對於相關鬥毆和街頭暴力等情事，強調「零容忍」，也呼籲勿以身試法。