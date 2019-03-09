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觀察站／民粹掃黑？徒拿警察祭旗

2019-03-09 00:33聯合報 本報記者李奕昕

行政院長蘇貞昌重砲向夜店宣戰，大批警力加強轄區內夜店臨檢。 圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌重砲向夜店宣戰，大批警力加強轄區內夜店臨檢。 圖／聯合報系資料照片
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行政院蘇貞昌撂狠話，特種店門口鬥毆就撤換警察局長，警察長期感受不到政府支持，還要當犧牲品下台祭旗，警界聽聞無不心寒。

特種店鬥毆登上新聞版面，容易被解讀為治安敗壞，無須執政高層提醒，轄區警方已壓力沉重，面對全民監督，警方不太敢掉以輕心，多會快速反應，以優勢警力趕到壓制。但當事人常不提告傷害，只能依社維法「輕罪」究辦，對滋事者不痛不癢。

夜店有其特殊文化，出入龍蛇雜處，加上滋事者多不提告的結果，導致酒後偶發鬥毆防不勝防。現階段警察採強勢常態臨檢，象徵意義大於實質作用，業者暫避風頭後又回復常態。

犯罪預防工作複雜，絕非「換掉局長」就能解決，不從結構性問題找答案，「砍人頭」究責是廉價而不負責任的作法。這席狠話重擊警察尊嚴，讓警察士氣更加低落。

現今司法不支持警方強勢執法，員警值勤不敢用槍，遭民眾嗆聲推擠是家常便飯；太陽花學運被法院認證為合法的「公民不服從」，警察依法驅離群眾卻挨告，動輒得咎充滿無力感，如今，又要為群眾發生鬥毆扛責，更讓員警覺得情何以堪！

治安問題複雜，不是換人就好，依蘇院長的邏輯，爾後只要有民怨或負面報導，就撤換業管官員，但能嗎？狠話最終還是呼應民粹而已。

警察太陽花學運行政院臨檢蘇貞昌
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

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