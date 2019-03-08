親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

王金平要重現台灣錢淹腳目榮景 謝金河講當年慘況籲三思

少校涉毆女友 她公布鼻青臉腫照要軍方勿包庇

特種店前鬥毆換警局長 蘇揆說法 侯友宜、韓國瑜不認同

2019-03-08 00:12聯合報 本報記者／連線報導

行政院長蘇貞昌日前說重話，若特種行業門口再有鬥毆等事件，警察局長下台，為此各地警...
行政院長蘇貞昌日前說重話，若特種行業門口再有鬥毆等事件，警察局長下台，為此各地警方近日全力加強特種行業臨檢。 圖／警方提供
分享

行政院長蘇貞昌日前主持治安會報時說重話，若特種行業門口再有鬥毆等事件，地方警察局長下台，對此六都首長看法不一，警界出身的新北市長侯友宜表示，維護治安不只是警察單位的事，更高層首長也要負責；高雄市長韓國瑜也認為，治安問題不是單一面向那麼簡單，更不是換掉一位局長就能解決。

蘇貞昌為拚治安拋出「局長下台」的說法，基層員警也多不認同，表示一位警察局長至少要經過廿五年歷練，才能爬上這個位置，豈能因一件聚眾鬥毆事件，說換人就換人，難道台灣法律的威懾性不用檢討嗎？

行政院發言人Kolas Yotaka昨解釋，蘇貞昌在治安會報「嚴肅且嚴厲」指出，如果有這類事情發生，就是警察局長不適任，應換掉不適任的警察局長，但蘇「耳提面命」的對象是警政署長陳家欽，沒有針對其他特定的警察局長。Kolas指出，蘇要強調的是，從署長到派出所的警察，都是重要的螺絲釘，「螺絲不能鬆」。

侯友宜表示，警察單位的首長理當要重視治安，但維護治安不單是警察的事，發生鬥毆，警察要第一個到場處理，處理的能力、方式有沒有展現維護公權力的決心才是關鍵。

高雄市長韓國瑜透過新聞局長王淺秋表示，維護治安是地方與中央共同責任，至於人事任用各有權責，但治安不是一朝一夕突然變好或變壞，更不是換掉一位警察局長就能解決。

台中市長盧秀燕表示，中央要改革、要指責批評，希望也要解決問題；中央目前有七千名警力待撥到地方，但地方礙於財政問題無法處理，希望中央盡快任用撥給地方協勤，才有助改善治安。

台南市長黃偉哲表示尊重，他說「治亂世用重典，治重症下猛藥」，民眾對治安產生疑慮，警察當然要把治安做好，他認為各縣市在警務編制員額補滿的情況下，中央要求績效，當然是地方警政首長的責任。

桃園市長鄭文燦正在美國訪問，市府發言人詹賀舜表示，相信蘇揆並非真的要求警局長下台，而是希望警方祭出更多防範鬥毆的作為。

蘇貞昌警察侯友宜韓國瑜陳家欽
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

尊嚴何在？ 蘇貞昌1句話 警察恐淪為特種行業「保全」

2019-03-08 09:00

掃蕩暴力犯罪和酒駕 南投警方持續臨檢取締

2019-03-08 11:48

蘇揆向夜店宣戰 宜蘭啟動滋事店家密集臨檢

2019-03-08 11:26

蘇揆撂重話「夜店老闆聽得懂」 台中夜店補眠未回應

2019-03-08 11:19

蘇揆重話拚治安 盧秀燕：蘇院長的談話打擊警察士氣

2019-03-08 11:19

捍衛警政人事權 侯友宜：不能從單一鬥毆事件苛責局長

2019-03-08 11:08

蘇揆防夜店鬥毆再說重話 基層警：再多官都不夠你換

2019-03-08 10:35

影／取締鬧事 蘇貞昌：我講的話夜店老闆聽得懂

2019-03-08 09:57

治安喊話 蘇貞昌：不要懷疑我的決心與能力

2019-03-08 09:47

影／蘇揆撂狠話 高雄警威力臨檢防街頭暴力

2019-03-08 02:06

基層刑警回應蘇貞昌 嘲諷「換掉局長」：那太容易啦

2019-03-07 19:05

特種行業鬥毆或違法 中山分局長：抄到停業為止

2019-03-07 18:29

問題不是要長官下台 基層員警：法治教育要扎根

2019-03-07 16:49
看更多

熱門文章

妻子遺體進電梯故障 他說了三句話後竟秒變正常

2019-03-07 13:54

長照悲歌！ 老婦持榔頭猛搥殺死病夫起訴

2019-03-07 15:59

警察人事再切割 新北警局長人事下周先交接

2019-03-07 23:31

基泰董座讀博士班竟熱戀 女教授判賠髮妻60萬

2019-03-07 17:59

「脫光給你看個夠！」 女業務吃新婚工程師要賠40萬

2019-03-07 12:18

即時短評╱聚眾鬥毆局長下台？這甚麼荒謬邏輯

2019-03-07 15:23

貨櫃車煞車失靈連撞5車 基隆台62甲交通大打結

2019-03-07 12:41

綠島受刑人布條勒頸蓋棉被輕生 檢方：很罕見

2019-03-07 19:30

太囂張！山老鼠狂背木塊下山 阿里山鄉石夢谷再現盜伐

2019-03-07 16:46

拉Ｋ後像中邪 她臨終哭喊「快撐不住了」

2019-03-07 23:34

特種店前鬥毆換警局長 蘇揆說法 侯友宜、韓國瑜不認同

2019-03-08 00:12

碩士夫買大麻救癌妻 法官開恩

2019-03-08 00:27

絕美女醫師仙氣逼人 網友暴動形容像Angelababy

2019-03-08 10:32

天天都臨檢受不了？台中X-CUBE今宣布暫停營業

2019-03-07 15:30

尊嚴何在？ 蘇貞昌1句話 警察恐淪為特種行業「保全」

2019-03-08 09:00

「我上半身被他摸完了」 女生初吻被奪告色狼

2019-03-07 12:04

影／老婦撐傘穿越路口 被大貨車撞飛

2019-03-07 16:58

北市東湖路驚傳氣爆坍塌 警消人員趕往警戒

2019-03-08 10:45

明池千年神木群被盜採 警逮3山老鼠

2019-03-07 14:14

影／蘇揆撂狠話 高雄警威力臨檢防街頭暴力

2019-03-08 02:06

不道德但不違法 男與小女友同居還生子獲判無罪

2019-03-07 21:27

讓妻子不得不說謝謝天然壯陽品？ 竟是加威而鋼的偽藥

2019-03-07 21:28

基層刑警回應蘇貞昌 嘲諷「換掉局長」：那太容易啦

2019-03-07 19:05

台藝大教授誹謗女學生「劈腿」 義務勞務60小時

2019-03-07 13:06

護理師信推拿私處淋巴結「才能生」 遭整脊師性侵

2019-03-07 16:34

影╱台南家具行暗夜火警 住戶飽受驚嚇

2019-03-08 08:26

新黨案偵結前就爆料 周玉蔻：我有權威消息來源

2019-03-07 16:11

治安喊話 蘇貞昌：不要懷疑我的決心與能力

2019-03-08 09:47

逆轉！酒駕無罪因「不知酒精未退」 高分院撤銷改判3月

2019-03-07 14:21

貌美偽娘告叔叔性侵他 嬸嬸力證丈夫清白

2019-03-07 21:08

影／偽造腦波送美判讀報告 醫師涉詐12病患

2019-03-07 20:00

警車沒讓幹道先行 害騎士「犁田」警拘役50日

2019-03-07 22:47

後悔任性！男氣媽媽改嫁離家 52年後只能見照片

2019-03-08 09:31

5歲遭堂伯狎、硬塞情趣用品 她上性教育才知「不對」

2019-03-08 07:59

少校涉毆女友 她公布鼻青臉腫照要軍方勿包庇

2019-03-08 10:31

色男專挑嫩妹假車禍 女大生被帶摩鐵性侵拍影帶

2019-03-07 15:05

見女網友驚為天人 興沖沖載她買遊戲點數沒想到被騙

2019-03-07 16:48

婦人花700萬投資靈骨塔遭詐 驚覺根本沒買家

2019-03-07 13:09

吳瑞北提假處分擋管中閔掌台大 最高行駁回抗告確定

2019-03-07 18:29

新北前副市長許志堅收賄6百餘萬 判10年徒刑定讞得關

2019-03-07 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top