微信前景不明 在美華人轉戰LINE、Telegram、WhatsApp

世界日報 / 記者李榮／灣區報導
川普對於微信的行政命令一出，在華人圈馬上引起廣大討論。記者李榮／翻攝
川普對於微信的行政命令一出，在華人圈馬上引起廣大討論。記者李榮／翻攝

美國總統川普日前簽署行政命令，稱將針對社交通訊軟體「微信」，限制交易，消息傳來在華人圈引起廣大議論與緊張。雖然一些意見認為，川普的行政命令應該不可能極端到完全限制使用微信，但許多華人已經開始應變，將群組轉到LINE、Telegram、WhatsApp等平台。

川普行政命令一出後，網路平台與朋友圈開始連串討論，擔心每天依賴甚深的微信將完全被禁。許多商業過去幾年來一直是將微信當作主要的行銷管道，微信若真的被禁止使用，影響很大。

目前尚不清楚限制微信行政命令的詳細內容。不過一些意見認為，行政命令應是禁止美國人或企業使用微信與騰訊公司「進行交易活動」，另外如果在微信上傳播謠言、透過微信非法活動、在微信上進行財產交易等將被監管；但不是完全進用微信，否則恐怕有違反憲法所保障的言論自由的疑慮。

然而華人圈還是先及早反應，許多人開始在LINE、Telegram、WhatsApp等平台開通帳號或是設立群組。

從事物管工作的陳飛指出，過去多年來都是用微信與客人溝通，因為微信是華人圈中最普遍被接受的通訊軟體，而且一些在中國的客人並沒有辦法使用LINE等其他通訊軟體。現在新的行政命令一出，無論是否真會禁微信，她已經通知客戶以後全部轉為電郵溝通，即時通訊則改為LINE與WhatsApp。

她說，目前一些用戶沒法使用LINE，不過WhatsApp應該是多數人都可以用，「就多管道溝通唄。看以後哪個最方便、最多人喜歡用再說。」

從事網路行銷顧問工作的Angela Chen則表示，從行銷廣告的角度來說，華人圈行銷這幾年很重視微信，無論公眾號、拉群，甚至一度很風行的微信直播，「無論效果好還是不好，多數直接面對華人客戶的公司，都還會做微信行銷的。」如果以後真的禁用微信，或是微信上的美國本地華人用戶活躍度變少，「那遊戲的戰場又要再改變一次。」

她表示，每個社交媒體的行銷都有不同的方法與訣竅；微信其實是操作上相對複雜的通路，常常需要透過建群增加互動，維持客人對於品牌與群組的「黏性」，才能強化形象與銷售額。過去幾年來，很多面對華人市場的行銷都花了絕大部分的精力與資源在做微信行銷，未來大環境改變之下，行銷通路與生態肯定將有所不同。

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