TikTok反擊 要告川普政府
美國以國安為由，對抖音國際版TikTok下追殺令，除非賣給美國軟體企業，微軟則表態有意收購，但路透昨（9）日報導，美國社群媒體平台推特（Twitter）已與TikTok初步談判合併計畫。
此外，TikTok傳出最快本周二提起訴訟，因美國總統川普下行政命令封殺TikTok做法違背美國憲法。
報導稱，推特正與TikTok初步洽談合併的可行性，涉及TikTok在美國業務。但目前尚不清楚推特是否會最終完成收購。
推特傳出入局時，正值微軟洽購TikTok的關鍵時期，而微軟也是TikTok風波中唯一一家公開承認正與TikTok母公司北京字節跳動談判收購的公司，有意收購TikTok在美國、澳洲、加拿大及紐西蘭的業務，計畫在三周內完成收購。
面對微軟、推特的追求，TikTok決定主動出擊，打破「逼婚」窘境。美國國家公共電台援引知情人士稱，TikTok最快將於8月11日提起訴訟，川普政府在這項行政命令中所援引的「國家安全理由」是毫無根據的，沒有給公司一個回應的機會，違背美國憲法。對此，白宮拒絕就該起訴訟發表相關評論。
川普6日簽署行政命令，稱手機移動應用程序TikTok和微信「對美國國家安全構成威脅」，將在45天後禁止任何受美國司法管轄的企業或個人與TikTok母公司字節跳動進行任何交易。
屆時，若行政令生效，將是一把雙刃刀也揮向美商。美國廣告商將不能在TikTok上投放廣告，蘋果和安卓將被迫移除這一應用程式。TikTok美國公司內，1,000多名員工薪水將被無限期凍結。
北京商報引述專家稱，微軟曾嘗試社交領域如MSN，收購TikTok將成為新勢力，與臉書、推特抗衡。不過，在業務發展方面，微軟和推特比起來，後者或許才是更適合TikTok發展的歸宿。
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