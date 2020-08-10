TikTok反擊 要告川普政府

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
TikTok決定反擊，最快周二對川普政府提訴訟。（網路照片）
TikTok決定反擊，最快周二對川普政府提訴訟。（網路照片）

美國以國安為由，對抖音國際版TikTok下追殺令，除非賣給美國軟體企業，微軟則表態有意收購，但路透昨（9）日報導，美國社群媒體平台推特（Twitter）已與TikTok初步談判合併計畫。

此外，TikTok傳出最快本周二提起訴訟，因美國總統川普下行政命令封殺TikTok做法違背美國憲法。

報導稱，推特正與TikTok初步洽談合併的可行性，涉及TikTok在美國業務。但目前尚不清楚推特是否會最終完成收購。

推特傳出入局時，正值微軟洽購TikTok的關鍵時期，而微軟也是TikTok風波中唯一一家公開承認正與TikTok母公司北京字節跳動談判收購的公司，有意收購TikTok在美國、澳洲、加拿大及紐西蘭的業務，計畫在三周內完成收購。

面對微軟、推特的追求，TikTok決定主動出擊，打破「逼婚」窘境。美國國家公共電台援引知情人士稱，TikTok最快將於8月11日提起訴訟，川普政府在這項行政命令中所援引的「國家安全理由」是毫無根據的，沒有給公司一個回應的機會，違背美國憲法。對此，白宮拒絕就該起訴訟發表相關評論。

川普6日簽署行政命令，稱手機移動應用程序TikTok和微信「對美國國家安全構成威脅」，將在45天後禁止任何受美國司法管轄的企業或個人與TikTok母公司字節跳動進行任何交易。

屆時，若行政令生效，將是一把雙刃刀也揮向美商。美國廣告商將不能在TikTok上投放廣告，蘋果和安卓將被迫移除這一應用程式。TikTok美國公司內，1,000多名員工薪水將被無限期凍結。

北京商報引述專家稱，微軟曾嘗試社交領域如MSN，收購TikTok將成為新勢力，與臉書、推特抗衡。不過，在業務發展方面，微軟和推特比起來，後者或許才是更適合TikTok發展的歸宿。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

抖音 TikTok

延伸閱讀

分析：起訴美國政府 TikTok有4項殺手鐧

川普繞國會提政策 法理無憑、阻力也高

川普簽署4項行政命令 挑戰國會權力

川普推「中國式網路安全觀」 沒人知道他如何拿TikTok分一杯羹

相關新聞

TikTok反擊 要告川普政府

美國以國安為由，對抖音國際版TikTok下追殺令，除非賣給美國軟體企業，微軟則表態有意收購，但路透昨（9）日報導，美國社...

分析：起訴美國政府 TikTok有4項殺手鐧

美國對TikTok的步步追殺，使得TikTok主動反擊，傳出最快於8月11日對川普政府提起訴訟。財經網9日引述美國亞太法...

傳推特想買TikTok 認所遭反托拉斯阻力較微軟小

美國總統川普以國安為由，要求TikTok出售美國業務，陸續傳出微軟、推特有意收購。分析認為，推特規模比微軟小，但自認遭受...

美封殺微信 華人急尋「互聯網上第二張臉」的替代品

繼TikTok後，美國政府也打算封殺微信（WeChat），消息一出引發在美多數華人的震驚，他們開始在微信群和朋友圈留下其他聯繫方式，包括最簡單的手機號，還有五花八門的各種社群軟體，如Line、Facebook、Telegram，WhatsApp或Instagram。還有人想通過支付寶、知乎、QQ和大陸親友保持通訊。

CIA：沒有證據顯示大陸政府獲取美國TikTok用戶資料

「商業內幕」（Business Insider）報導，美國中央情報局（CIA）近期一份報告顯示，沒有證據顯示中國大陸政府...

TikTok反擊！最快周二起訴川普政府

針對美國總統川普簽署TikTok和微信行政令，美國國家公共電台（NPR）8日援引知情人士的話透露，TikTok計畫起訴川...

禁不禁TikTok 納瓦羅、米努勤破口互罵

為了如何處理全球成長最快社群媒體、中資的抖音(TikTok)，川普總統的貿易顧問納瓦羅及財政部長米努勤上星期在白宮橢圓形辦公室，當著川普的面破口互罵；雖然川普簽署行政命令，看似解決抖音美國分公司的命運，但專家指出只具短期效果，商業界未來更難琢磨美國政策方向。

下架中國App蘋果、谷歌有先例 庫克：遵守當地法律

川普總統6日以行政命令，要求美國企業停止與熱門手機應用程式TikTok的母公司字節跳動，WeChat的騰訊有生意往來；而在過去，其實蘋果和谷歌就有在他國政府要求下，遵守類似法令，將app下架的案例。

推特也要買TikTok 蓋茲：微軟併購案像「毒藥杯」

知情人士透露，又冒出社群網站推特公司(Twitter Inc.)正在與中國的抖音海外版TikTok針對在美國業務的合併進行初步洽談；而原先微軟公司(Microsoft Corp.)已與TikTok母公司北京字節跳動科技有限公司(ByteDance Ltd.)協商數周，仍被視為最可能達成協議的一方；微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)卻在受訪時說，該公司針對TikTok的併購就像是個「毒藥杯」，起初看起來似乎是件好事，但其實卻未必。

川普步步進逼 美中科技戰開打？

川普總統下令禁止中國兩大流行社群媒體抖音海外版TikTok和微信(WeChat)，這不僅是美中關係交惡不斷升級的最新舉措，也意指科技與創新領域未來將被層層政治壁壘包圍。

華爾街日報：推特也想收購抖音 但財力不及微軟

華爾街日報報導，熟知內情的人士透露，除了微軟之外，美國社群媒體推特（Twitter）也已與廣受歡迎的影音分享軟體抖音（TikTok）初步洽談合併事宜，主要涉及抖音在美國的業務。

川普大刀 揮向在美上市陸企

美國總統川普的行政團隊6日正式提案，要求已在美國股市掛牌上市的中國大陸企業，須在2022年之前遵行美國的會計稽核準則、接...

熱門新聞

港媒：林鄭月娥幼子「家有急事」由美國返港

每周續發400美元失業補助 川普繞過國會簽行政命令

加拿大啤酒大烏龍！廠商誤把毛利語「恥毛」當「羽毛」

60歲婦人竟和30歲女兒看起來像姐妹 連丈夫都認錯鬧笑話

美墨邊境出現史上最複雜走私隧道 長400尺水電管線樣樣全

分析：起訴美國政府 TikTok有4項殺手鐧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。