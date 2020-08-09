對付TikTok不同調 納瓦羅、米努勤上周曾對罵

華盛頓郵報報導，為了如何處理TikTok，美國總統川普手下兩員大將貿易顧問納瓦羅及財政部長米努勤，上周在白宮橢圓辦公室曾當著川普的面高聲對罵。

報導中說，米努勤先前已與微軟高層多次討論買下TikTok的交易，有信心取得川普政府內部足夠支持。因此在上周這場會議中，米努勤極力說服川普同意讓美國企業買下TikTok。

知情的消息人士說，納瓦羅反對，認為應該直接禁用TikTok，還指控米努勤對中國軟弱，顯然讓米努勤大吃一驚，兩人接下來爆發激烈爭論，現場「火氣很大」。

報導說，過去幾個月，投資人、遊說團體及商界領袖早已在幕後推動這項交易。這些相關人士早已知道，跟川普行政團隊的要角打好關係有多重要。過去幾周，他們又再度體認川普政府有多麼難以預測，以及在總統面前吵架的贏家可以決定一樁價值幾百億美元的生意，重塑未來好些年科技界的樣貌。

過去兩星期，TikTok的前途幾度轉折，一開始川普顯然同意其出售，後來宣稱要禁用，接下來又同意買賣，但必須讓美國財政部抽成。

這些轉折，代表幕後龐大的角力。川普六日在空軍一號專機上簽署行政命令，要求TikTok限期出售否則就禁用，命令內容事先沒幾個人知道。

國會預算辦公室前主任、曾任參議員馬侃經濟顧問的霍茲伊金認為，這種混亂決策手法，可追溯到川普經商時代，短期內有效，但長期下來力道減弱，只會讓商界無法理解政策方向。