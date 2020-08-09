禁不禁TikTok 納瓦羅、米努勤破口互罵

為了如何處理全球成長最快社群媒體、中資的抖音(TikTok)，川普總統的貿易顧問納瓦羅及財政部長米努勤上星期在白宮橢圓形辦公室，當著川普的面破口互罵；雖然川普簽署行政命令，看似解決抖音美國分公司的命運，但專家指出只具短期效果，商業界未來更難琢磨美國政策方向。

「華盛頓郵報」8日報導，為了買下抖音，米努勤數次與微軟高層交談，有信心自己已糾集當局內部足夠的支持，然後以國安理由，買下新興科技巨擘的抖音。

但要求匿名的知情人士表示，納瓦羅拒絕支持，並勒令直接封了抖音，他譴責米努勤對中國軟弱，顯然讓米努勤大吃一驚，兩人接下來爆發激烈爭論；華郵報導，知情人士形容「火氣很大」。檯面上如此，但背後原因則是投資人、遊說團體及商界領袖早已在幕後過招了好幾個月。

這些利害相關人士早已知道，跟川普行政團隊的要角打好密切關係有多重要；只是過去幾個星期，他們又複習了一次：川普治下的政府，要打點生意有多麼難以預測及危險。此外，當著總統面大吵一架，贏家可以怎樣決定一樁價值幾百億元的生意交易本質，進而重塑未來好些年科技界做生意的景貌。

過去兩星期，抖音的前途被公開拋來丟去，一開始總統顯然同意買下它，可後來又想乾脆禁了抖音，接下來又同意買賣，但必須付規費給財政部。

這些光景的背後都有龐大的角鬥，呼應著每次扭轉。川普6日人還在空軍一號專機上，就簽署行政命令，本質上要求抖音45天內出售，不然就查禁它，只讓抖音這家成長最快社群初創公司的未來更添困惑；不管在東岸還是西岸，沒幾個人知道即將祭出行政命令。

前國會「預算辦公室」主任、前參議員馬侃(John McCain)經濟顧問霍茲伊金(Douglas Holtz-Eakin)認為，這麼紊亂的決策手法，可追溯到川普經商時代，短期內有效，但長期下來力道減弱，只會讓科技界要琢磨美國政策方向時，愈發困難。

抖音被視為中國科技創業最成功故事之一；全球都有用戶，在美就有1億人；使用這支應用程式來拍下短視頻，內容有生活片段、寵物及跳舞動作。抖音母公司字節跳動科技創辦人張一鳴把它形容為窺看世界的「窗戶」。