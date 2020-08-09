下架中國App蘋果、谷歌有先例 庫克：遵守當地法律

川普總統6日以行政命令，要求美國企業停止與熱門手機應用程式TikTok的母公司字節跳動，WeChat的騰訊有生意往來；而在過去，其實蘋果和谷歌就有在他國政府要求下，遵守類似法令，將App下架的案例。

國務卿龐培歐5日就曾表示，他要求蘋果和谷歌將「無法信賴」的中國應用程式下架。他強硬表示：「由中國公司主導，TikTok和WeChat等App對美國人民的個人資料造成一大威脅，更不用提共產黨相關內容和言論審查。」

目前仍不確定，字節跳動將如何因應川普將在9月20日正式生效的行政命令；在美國以國家層級命令下架App為前所未見的行動，但在其他國家早已司空見慣。

過去蘋果和谷歌拓展海外業務時，也在當地政府要求下，下架不少App。今年兩家科技巨頭，就在印度將抖音和微信等應用程式下架。印度政府6月宣布禁用TikTok和WeChat時，兩個App在數小時內，就消失在蘋果的App Store和安卓系統Play Store。

2018年7月至2019年6月間，蘋果配合當地法規，在中國、俄羅斯、挪威和沙烏地阿拉伯一共下架851個App。蘋果執行長庫克兩多年前，曾對此現象表示：「我們也不希望下架，但要做生意，必須遵守當地法律。」

若行政命令生效，民眾將無法下載在蘋果App Store名列前茅的TikTok，以及華裔美國人經常用來連繫親友，使用者超過10億人的通訊軟體WeChat。

許多國家政府都曾下令下架App，但中國可說是開山始祖。蘋果資料顯示，2018年7月至2019年6月間下架的App中，有四分之三的命令來自北京政府；下架的App中，85%與中國有關。中國倡議人士則抗議，蘋果向北京低頭，讓人民無法接觸外界的新聞。

在長達一年的蘋果透明度報到中，15個國家共要求下架1311個App；經過上訴，最終也下架多達851個。下架的理由多為違法內容和賭博，侵犯隱私權等。