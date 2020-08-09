推特也要買TikTok 蓋茲：微軟併購案像「毒藥杯」

知情人士透露，又冒出社群網站推特公司(Twitter Inc.)正在與中國的抖音海外版TikTok針對在美國業務的合併進行初步洽談；而原先微軟公司(Microsoft Corp.)已與TikTok母公司北京字節跳動科技有限公司(ByteDance Ltd.)協商數周，仍被視為最可能達成協議的一方；微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)卻在受訪時說，該公司針對TikTok的併購就像是個「毒藥杯」，起初看起來似乎是件好事，但其實卻未必。

目前仍無法確知推特會不會展開併購TikTok的計畫；推特被認為併購TikTok的希望較低，因為該公司規模遠比微軟小，為該協議支付代價時也將更吃力，況且微軟的協商進度已經超前許多。

微軟2日表示已在進行該併購案，執行長納德拉(Satya Nadella)也已與川普討論此事，涉及TikTok在美國、加拿大、澳洲、及紐西蘭的業務。

目前TikTok在美國業務的估價尚不清楚，但估計將達到數百億元之譜，因此產生推特如何能夠為任何協議籌措資金的疑慮。

推特在過去數年內開始持續獲利，但最近一季卻虧損12億3000萬元；目前推特市值約為290億元，而微軟則超過1.6兆元；截至6月，推特的現金與短期投資達78億元，而微軟則有1360億元。

根據知情人士的說法，也因為公司規模較小，推特也推論自身面臨的反壟斷監督，會比微軟或其他可能的競標者更少。

推特要併購TikTok，就很可能需要其他投資人協助；儘管推特有風險投資公司銀湖(Silver Lake)等財力雄厚的投資人支持，財力仍比其他科技公司弱。

蓋茲接受「連線」(Wired)雜誌專訪時說：「在社群媒體產業坐大並不容易。」

關於川普要求TikTok要由美國公司併購，還要讓聯邦政府抽成，蓋茲說此舉相當「奇怪」；「但無論如何，這些都是微軟必須面對的。」

而被問到是否「惟恐」微軟加入社群媒體「戰場」時，蓋茲也說：「聽起來可能有點自私，但我認為該產業競爭性提高可能是件好事；但由川普來除掉唯一的競爭者相當古怪。」