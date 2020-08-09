川普步步進逼 美中科技戰開打？

川普總統下令禁止中國兩大流行社群媒體抖音海外版TikTok和微信(WeChat)，這不僅是美中關係交惡不斷升級的最新舉措，也意指科技與創新領域未來將被層層政治壁壘包圍。

美聯社分析指出，中共政府長期對外國科技公司設限，不但禁止造訪美國主要互聯網服務如谷歌(Google)、臉書(Facebook)，也不准接觸全球數以千計的新聞機構、人權或親民主和其他行動組織網站；這樣的限制有助培育近年來開始在中國境外擴張，甚至占據主導地位的中國本土科技巨頭；現在，美國和其他國家開始反過來對中國施加限制。

儘管白宮宣布45天內生效的行政命令內容含糊，但專家表示，白宮似乎要禁止從蘋果(Apple)和谷歌經營的應用程序商店取得TikTok和微信。柏克萊加州大學長期網絡安全中心教務長韋伯(Steven Weber)說：「這是美中『科技冷戰』既迅速又影響廣泛的發展。」

川普政府對中國採取鷹派態度，已非新鮮事。最明顯例子即是針對全球最大智能手機和網絡設備製造商、中國第一個全球科技品牌「華為」。美國政府基於安全考量，已採切斷華為對芯片和其他技術的使用權，更試圖促使盟國遠離華為；此外，川普政府也阻止中國買家收購美國公司。

現在，川普政府目標對準全球上億人使用的TikTok和微信；兩名不具名白宮官員向美聯社表示，此行動不僅是出於安全考慮，還涉及川普對北京的憤怒；川普怪罪中國導致新冠病毒大流行，損及他連任的機會。

保護民主聯盟(Alliance for Securing Democracy)新興科技研究員戈爾曼(Lindsay Gorman)表示，「我們正進入一個日益分化的互聯網時代；在這個時代，中國信息公司想在中國以外的地方成功，可能會更困難。」

TikTok自稱在美國擁有1億用戶，因美國政府強調國家安全問題，它可能不得不出售給微軟或其他公司。微信在全球擁有超過10億用戶，行動應用分析公司Sensor Tower估計，微信在美國下載量約為1900萬；對中國學生、在中國有親友的美國居民及與中國有業務往來的人來說，微信是至關重要的溝通管道。

戈爾曼說：「美國禁微信，將削減中國僑民的溝通渠道，美中之間的分歧，將在人際關係層面上更加深化。」

國務卿龐培歐在本月5日發表聲明表示，希望建立一個「乾淨網路」(Clean Network)，不受中共影響。對此，北京全球化智庫(Center for China and Globalization)資深研究員莫安迪(Andy Mok)表示，「未來勢將看到美國進一步嘗試禁止中國產品、服務和投資。」