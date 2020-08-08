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「不可能禁微信！」律師稱違反美國2項憲法權利

世界日報 / 記者牟蘭謝哲澍／聯合報導
總統川普簽署行政令，以國家安全為由，45天後美國居民或公司禁用微信「交易」(Transition)，導致各網路平台以及朋友圈刷屏新聞，聲稱美國45天後就禁用微信。 路透社
總統川普簽署行政令，以國家安全為由，45天後美國居民或公司禁用微信「交易」(Transition)，導致各網路平台以及朋友圈刷屏新聞，聲稱美國45天後就禁用微信。 路透社

總統川普簽署行政令，以國家安全為由，45天後美國居民或公司禁用微信「交易」(Transition)，導致各網路平台以及朋友圈刷屏新聞，聲稱美國45天後就禁用微信；但因沒有具體準則，華裔律師看法不一，有律師認為禁令之說是以訛傳訛，也有律師稱，總統有權通過行政令，要求中國政府對等媒體開放。

紐約執業律師朱偉表示，川普的行政令稱，在45天後，禁止美國個人或企業用微信與騰訊公司進行交易活動，範圍可能包括廣告收益、融資與微商等，尚未公布具體準則。

他指出，許多華人在美國通過微信交易但未繳納任何稅金，交易者已觸犯當地法律，且微信涉及通信服務，該公司並未在聯邦通信委員會註冊，對其在美獲利的合法性存疑。

川普政府禁微信的理由之一是威脅美國國家安全，朱偉說，大部分華人通過微信日常溝通，與國家機密無關，但中國政府禁用臉書、推特與Instagram等社交媒體，美國可以兩國社交媒體不對等開放為由，禁止微信在當地使用。

律師劉汝華則表示，川普行政令中的「交易」概念仍很模糊，並未說明是針對貨品與金錢；他說，當前正值總統大選，川普可能利用該禁令爭取選票，45天後政府可能根據民眾的反應，改變這項禁令。

劉汝華說，由於中美關係緊張，美國政府近期對微信的監控比中國政府更嚴，反對行政令稱該軟件危害國家安全。

內布拉斯加大學林肯分校(簡稱UNL)法學院教授凱爾·蘭格瓦特(Kyle Langvardt)表示，川普這項禁令違反第一修正法案，禁用微信軟件，違反居民使用自己語言表達事務的權利。

紐新執業華裔律師朱建丞表示，禁用微信之說是以訛傳訛，川普的行政令是禁止美國人或企業用微信與騰訊公司進行交易活動，結果導致很多人認為美國會禁用微信。

朱建丞認為，美國不可能禁用微信，因違反兩項憲法規定的基本權利，憲法第一修正案的言論自由，也違反公民財產權不可被無理剝奪，微信是美國公民的私有財產，不經過正當程序就剝奪，即是違憲。

朱建丞預測美國可能禁止三類微信活動，一是微信傳謠言，比如對美國疫情、大選、煽動暴力，威脅國家安全的謠言；二是通過微信進行非法活動，如販毒、賣淫、間諜等；三是微信發紅包、轉帳之類的交易，45天後相關細節出台，可能涉及交稅或其他問題。

微信 WeChat 川普

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