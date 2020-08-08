美出手制裁 字節跳動恐丟最大印鈔機

繼印度後，美國也封殺抖音國際版TikTok，TikTok的母公司「字節跳動」(ByteDance)在北京，數萬名員工平均年齡27歲，6000名工程師頭腦想的都是如何貼近年輕人，公司的創辦人張一鳴今年只有37歲。

字節跳動成立僅八年多，和多數社群媒體不同，它不是瘋狂燒錢的獨角獸，而是一台「印鈔機」；公司去年營收高達170億美元，淨利潤超過30億美元。

字節跳動將人工智慧應用於移動互聯網場景的科技企業，旗下包括今日頭條、抖音、西瓜視頻、火山小視頻等12款產品，TikTok是公司獲利的金雞母。

美國移動應用數據分析公司Sensor Towera的數據顯示，抖音及TikTok於今年4月從全球蘋果App Store和谷歌Play Store獲利的金額，已經超越YouTube的7600萬美元，達到7800萬美元。

目前，TikTok的用戶數超過10億，下載量超過20億人次；字節跳動成為除蘋果外，唯一在中國和西方的用戶數都超過1億的科技公司。

它不僅是國際間最受關注的中企，也是美國臉書和Google母公司Alphabet的競爭對手；這塊大肥肉，自然引起各國的覬覦，美國現在以國安風險疑慮，跟進印度下達封殺令。

字節跳動今年5月才高薪聘用迪士尼的副總裁Maye擔任TikTok的執行長，希望借重他的身分，在海外市場(最重要是美國)協助TikTok的市場、銷售、公共事務、法務等部門，頂住來自美國愈來愈重的壓力，顯然事與願違。

字節跳動創辦人張一鳴最初的創業之路並不順遂，一度被貼上低俗標籤；現在的TikTok是經過中國官方不斷約談、整改後，才逐漸調整面市的。

如今TikTok在海外大受歡迎，青少年、明星和創作者上傳跳舞片段或對嘴的影片，這些內容看起來都無傷大雅、搞笑，有時還傻裡傻氣。

正當TikTok風靡全球時，美國決定下手制裁，張一鳴將面臨創業以來最大的難題。