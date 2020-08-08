快訊

午後熱對流旺盛 8縣市大雨特報

驚！草屯鎮公所課長遭酒駕撞死 事故雙方都有酒精反應

美出手制裁 字節跳動恐丟最大印鈔機

世界日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
繼印度後，美國也封殺抖音國際版TikTok，TikTok的母公司「字節跳動」(ByteDance)在北京，數萬名員工平均年齡27歲，6000名工程師頭腦想的都是如何貼近年輕人，公司的創辦人張一鳴今年只有37歲。 路透社
繼印度後，美國也封殺抖音國際版TikTok，TikTok的母公司「字節跳動」(ByteDance)在北京，數萬名員工平均年齡27歲，6000名工程師頭腦想的都是如何貼近年輕人，公司的創辦人張一鳴今年只有37歲。 路透社

繼印度後，美國也封殺抖音國際版TikTok，TikTok的母公司「字節跳動」(ByteDance)在北京，數萬名員工平均年齡27歲，6000名工程師頭腦想的都是如何貼近年輕人，公司的創辦人張一鳴今年只有37歲。

字節跳動成立僅八年多，和多數社群媒體不同，它不是瘋狂燒錢的獨角獸，而是一台「印鈔機」；公司去年營收高達170億美元，淨利潤超過30億美元。

字節跳動將人工智慧應用於移動互聯網場景的科技企業，旗下包括今日頭條、抖音、西瓜視頻、火山小視頻等12款產品，TikTok是公司獲利的金雞母。

美國移動應用數據分析公司Sensor Towera的數據顯示，抖音及TikTok於今年4月從全球蘋果App Store和谷歌Play Store獲利的金額，已經超越YouTube的7600萬美元，達到7800萬美元。

目前，TikTok的用戶數超過10億，下載量超過20億人次；字節跳動成為除蘋果外，唯一在中國和西方的用戶數都超過1億的科技公司。

它不僅是國際間最受關注的中企，也是美國臉書和Google母公司Alphabet的競爭對手；這塊大肥肉，自然引起各國的覬覦，美國現在以國安風險疑慮，跟進印度下達封殺令。

字節跳動今年5月才高薪聘用迪士尼的副總裁Maye擔任TikTok的執行長，希望借重他的身分，在海外市場(最重要是美國)協助TikTok的市場、銷售、公共事務、法務等部門，頂住來自美國愈來愈重的壓力，顯然事與願違。

字節跳動創辦人張一鳴最初的創業之路並不順遂，一度被貼上低俗標籤；現在的TikTok是經過中國官方不斷約談、整改後，才逐漸調整面市的。

如今TikTok在海外大受歡迎，青少年、明星和創作者上傳跳舞片段或對嘴的影片，這些內容看起來都無傷大雅、搞笑，有時還傻裡傻氣。

正當TikTok風靡全球時，美國決定下手制裁，張一鳴將面臨創業以來最大的難題。

抖音 TikTok

延伸閱讀

中國提警告：日本若禁TikTok 將「重傷」雙邊關係

消息指稱微軟有意收購TikTok所有海外業務 字節跳動否認

兩岸人物／抖音創辦人 保得住金雞？

字節跳動這隻獨角獸 不燒錢「只印鈔」

相關新聞

微信若被禁 在美華人恐回到電話時代？

川普總統6日簽署關於TikTok及微信的行政令，其中微信是海外華人與家鄉親友免費且方便通訊的重要工具，不少民眾擔憂一旦全面被禁，只能改用其他通訊軟體，但老人家不熟悉科技，可能退回遠程通話時代...

川普封殺TikTok微信 專家：搞美版網路長城

美國總統川普政府對TikTok、微信等中國行動裝置應用程式（App）的禁令，讓專家憂心恐使已很脆弱的全球網際網路益發碎裂...

美出手制裁 字節跳動恐丟最大印鈔機

繼印度後，美國也封殺抖音國際版TikTok，TikTok的母公司「字節跳動」(ByteDance)在北京，數萬名員工平均年齡27歲，6000名工程師頭腦想的都是如何貼近年輕人，公司的創辦人張一鳴今年只有37歲。

「不可能禁微信！」律師稱違反美國2項憲法權利

總統川普簽署行政令，以國家安全為由，45天後美國居民或公司禁用微信「交易」(Transition)，導致各網路平台以及朋友圈刷屏新聞，聲稱美國45天後就禁用微信；但因沒有具體準則，華裔律師看法不一，有律師認為禁令之說是以訛傳訛...

揚言對美提告之前 抖音創辦人「被認為太軟弱」 遭中國戰狼出征

美國總統川普祭出禁令後，中國短影音平台抖音（TikTok）母公司字節跳動昨天揚言對美提告。但在「硬起來」前，字節跳動創辦...

美國自家電玩、運動產業 可能受傷

美國總統川普最新簽署的兩項行政命令，堪稱要在「美國地盤」封殺字節跳動與騰訊，然而這不僅會衝擊中國大陸科技業者，也可能傷及...

川普禁陸企 北京恐鎖定iPhone報復

美國總統川普6日簽署兩項行政命令，禁止美國企業與字節跳動公司交易，及限制企業與經營 WeChat社群媒體平台的騰訊公司交...

美下重手 微軟、港交所得利

美國白宮6日對美中金融關係連射兩箭，第一箭是提出一項計畫，可能會迫使中國大陸企業放棄在美國上市；第二箭是發布兩項行政命令...

川普大刀 揮向在美上市陸企

美國總統川普的行政團隊6日正式提案，要求已在美國股市掛牌上市的中國大陸企業，須在2022年之前遵行美國的會計稽核準則、接...

川普下令 禁用TikTok、微信

美國總統川普6日簽署兩道行政命令，禁止美國企業及民眾使用TikTok與微信等兩款中國大陸應用程式（App），並禁止與Ti...

科技戰升級！美對抖音、微信出重拳 衝擊勝華為

美國對中國大陸發起的科技戰持續升級，川普政府六日再祭出新威脅，提出一項恐迫使陸企從美股下市的新計畫，以及針對字節跳動與騰...

白宮再施壓 將嚴查在美上市陸企

根據川普政府的最新提議，在美國上市的中國企業如果不配合美方審查，兩年後股票恐將被迫下市。華爾街日報指出，這項六日推出的提...

熱門新聞

印度新冠肺炎撤僑客機衝出跑道「斷成兩截」 17人喪生 正副機師亡

龐培歐宣布制裁林鄭月娥、鄭雁雄等11港府高官

皇室風暴未平息！哈利、梅根推新書 恐讓凱特難過

彭博：美國將制裁香港行政長官林鄭月娥和其他大陸官員

開心餵鹿害牠慘被槍斃 餵食遊客發文揭真相

全美罕見 紐約州長允新學年恢復到校上課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。