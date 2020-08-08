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微信若被禁 在美華人恐回到電話時代？

世界日報 / 記者顏潔恩／紐約報導
川普總統6日簽署關於TikTok及微信的行政令，其中微信是海外華人與家鄉親友免費且方便通訊的重要工具，不少民眾擔憂一旦全面被禁，只能改用其他通訊軟體，但老人家不熟悉科技，可能退回遠程通話時代。 路透社
川普總統6日簽署關於TikTok及微信的行政令，其中微信是海外華人與家鄉親友免費且方便通訊的重要工具，不少民眾擔憂一旦全面被禁，只能改用其他通訊軟體，但老人家不熟悉科技，可能退回遠程通話時代。 路透社

川普總統6日簽署關於TikTok及微信的行政令，其中微信是海外華人與家鄉親友免費且方便通訊的重要工具，不少民眾擔憂一旦全面被禁，只能改用其他通訊軟體，但老人家不熟悉科技，可能退回遠程通話時代；許多當地華人組織依賴微信與會員保持聯繫、傳播社區消息，這樣的溝通模式也可能因禁令被迫改變。

紐約市布魯克林華人健康協會負責人陳麗娜表示，禁用微信對年長者的影響比年輕人更深遠，過去微信剛在紐約盛行時，為了讓耆老融入社區，花不少工夫教會他們使用；現在華社對微信的倚賴已是根深柢固，若要切換到其他通訊工具，就要重新教耆老使用新的介面與功能，並非一朝一夕能完成。

禁令風聲剛傳出時，陳麗娜便下載LINE來試用，功能與微信比較接近，她認為日後使用LINE發布社群消息不致有太大問題，最大的難題是海外華人如何聯繫家鄉親友；LINE在中國禁用，美國其他軟體在中國須「翻牆」才能使用，嫌麻煩的人或許會直接回歸遠程通話時代，但就無法像從前一樣「想打就打、想閒聊幾句就打個視頻通話。」

布碌崙華人服務中心負責人羅添福表示，除了通話、發信息，社區民眾高度依賴微信來獲取國內外新聞資訊以及社區發生的大小事情，一旦失去這項便利，日後難以快速大範圍傳播消息；耆老不容易接受新事物，計畫以後只能更多撥打電話慰問他們。

在布魯克林經營美容店的石先生表示，過去部分顧客以微信轉帳或是紅包支付費用，但大多數仍以現金、美國銀行卡為主，微信停用估計影響不大；但是他向來與中國廠商拿貨就是使用微信支付，日後若要通過電子匯款，多少要收取手續費，「這樣麻煩比較大、處理時間也比較長。」

WeChat 微信 川普

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