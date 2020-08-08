中國提警告：日本若禁TikTok 將「重傷」雙邊關係

據路透消息，日本TBS電視台7日援引日本政府不具名消息源的話稱，中國已經就TikTok一事向日本發出警告，一旦日本跟風對TikTok下禁令，那將會對中日雙邊關係產生「重大」影響。

日媒報導稱，日本自民黨的部分議員已決定推動對TikTok的限制，理由還是基於對所謂「國家安全」和用戶數據的擔憂。不過，日本外務省並未立即對此作出評論，日本政府也還沒有明確表明他們考慮禁用TikTok。

觀察者網報導，此前，川普以「洩露用戶信息」為由，宣布將禁用短視頻應用Tik Tok後，日本三地也「跟風」停用Tik Tok。日本埼玉縣、神戶市、大阪府相繼宣布停止使用並更新官方Tik Tok帳號。至於為何停用，他們給出的原因並不新鮮——即擔憂所謂「安全性」問題。

日本官房長官菅義偉6日召開記者會時表示，日本將在保護用戶個人信息的基礎上，著眼於國際動向進行應對。他說：「確保信息基礎設施的安全性、可靠性是非常重要的。」

而針對美方對TikTok的不斷打壓，中國外交部發言人汪文斌4日回應稱，有關企業按照市場原則和國際規則在美展開商業活動，遵守美國法律法規，但美方以「莫須有」的罪名進行設限打壓，這完全是政治操弄。