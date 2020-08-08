美封殺TikTok和微信 北京不再見招拆招

川普總統簽署兩項行政命令，禁止美國司法管轄的任何人或企業與TikTok母公司字節跳動進行任何交易，同時禁止與微信母公司騰訊進行任何有關微信的交易。命令指出，美國對TikTok的所有者採取強硬行動，是為了保護美國國家安全。這是繼科技戰抑制華為、中興後，美國向中國電信科技企業打出另一記重拳，對中國影響深遠。面對美國新一波封殺，北京一改過去針鋒相對、見招拆招的策略，聲稱不再跟著美國的(制裁)節奏起舞。

川普禁止TikTok和微信的理由是：一、由中國公司開發、所有移動應用程式(序)在美國傳播，持續威脅美國國家安全、外交政策和經濟。TikTok和微信都構成威脅。

二、TikTok自動從用戶抓取大量信息，如位置數據、瀏覽和搜索歷史。數據收集可能讓中國共產黨獲得美國人個體信息，使中國追蹤美國聯邦雇員位置，建立個人信息檔案以進行勒索和商業間諜活動。微信也自動抓取用戶大量信息，讓中共運用，包括獲取在美國的中國公民個人信息，讓中共監視海外中國公民的言論和活動。

三、TikTok審查被中共認定的政治敏感內容，比如香港抗議活動、北京如何對待新疆維吾爾族或批評習近平等。TikTok還可用於有利中共的虛假宣傳。

川普簽署兩項行政命令前，國務卿龐培歐宣布「淨網」(Clean Network)行動，以確保美國網路不受中共政府影響。行動集中在五個領域：乾淨運營商、乾淨商店、乾淨應用程式、乾淨雲儲存以及乾淨電纜。目的是確保中國運營商與美國電訊網路脫鉤，防止不受信任的中國智能手機製造商，在機內預先安裝應用程序(式)，防止美國公民敏感個人信息及公司知識產權等在阿里巴巴、騰訊、百度等雲端系統中存儲和處理，確保美國與國際網路的海底電纜不受侵害，避免被中國大規模收集情報。這些新舉措是美國4月宣布5G網路「乾淨路徑倡議」後的擴大行動。

川普政府還持續打擊中國電信科技產品及其應用程式，背後原因還包括：一、美國不能讓中國在數位經濟上搶得頭籌，占去先機。數位經濟是世界經濟未來一、二十年最大最關鍵驅動力量。誰贏得世界數位經濟主導權，就贏得未來世界經濟主導權。

二、突如其來的新冠病毒全球大流行，導致美國經濟衰退，損害川普連任前景。自川普就疫情加大力度批評中國以來，針對中國的競選訴求明顯升級。

三、這是川普政府多條戰線對抗中共的最新舉措，包括針對南海、「港版國安法」、新疆穆斯林人權和台灣問題等。

兩項行政命令和淨網行動對中國影響深遠。首先，未來中國資本支持的公司，可能面對美國各項審查和禁令。繼微信之後，美國可能繼續對QQ、陌陌等其他中國社交軟件採取行動。

其次，英國等國家可能也效仿美國推出禁令。德國衛生部也表示，可能考慮放棄在TikTok開設的官方帳號。另外，微信禁令對在美華人有極大影響，微信公眾號、微信紅包、微信在應用商店分帳，都屬「有關微信」的交易。禁止微信，意味切斷海外中國人和大陸的方便聯繫渠道。

面對美國新一波封殺，北京改變過去以牙還牙、見招接招策略。針對美國制裁中興、封殺華為，中方祭出各種強烈抗議和對等報復。黨媒表示，中國不會因華為、中興以及字節跳動等企業遭遇美國政府制裁，而對等報復美國企業，對美資企業的歡迎姿態沒有變，調子顯得柔軟，甚至示弱。

面對美國封殺，中方宣布中國北斗三號全球衛星導航系統正式開通，並啟動舉國體制攻克芯片、軟件等產業瓶頸的政策。北京不再「專心」與美國纏鬥，而是專心於提升綜合國力，即依托中國的巨大市場，力圖建立自己的產品體系，通過「一帶一路」國家向「外循環」滲透，促使中國核心科技利用五年、十年時間實現質的突破。

如果說之前中國還在忌憚美國的遏制和脫鉤，那麼「雙循環」、「國內經濟大循環為主」的戰略提出後，中方將不再有顧忌。北京呼籲美國能理性地回到正確的中美關係上來，已成為奢望；即使中方選擇妥協，美國也不會網開一面，與其受制於人，不如另尋他路。中國放棄反制的另一考量是，不能讓美國人牽著鼻子走，從而幫助川普贏得大選，使中國聲譽在美國和西方社會損害更深。