北京恐鎖定iPhone報復

美國總統川普6日簽署兩項行政命令，禁止美國企業與字節跳動公司交易，及限制企業與經營 WeChat社群媒體平台的騰訊公司交易，策略師指出，接下來須關注中國大陸是否也會展開報復，牽動股市、美元等資產展望，甚至可能影響蘋果在中國大陸的iPhone銷售。

川普政府的最新舉動7日引發亞洲股市震撼，交銀國際控股策略長洪灝指出，「情況會有多糟，現在還不好說。我們不知道這類利空消息到那裡才是盡頭。今天可能是社群媒體，明年可能是百度或其他公司。接下來甚至可能是銀行業」。

道明證券新興市場專家柯提查表示，美元終於因金融市場風險升高而回升，短期內亞洲貨幣將承受壓力。瑞穗銀行主管也認為短期內美元看升，對人民幣不利。

基於騰訊與字節跳動公司在美國的營收有限，因此專家真正關心的是中國如何報復。Asymmetric顧問公司資深策略師亞瓦札戴指出，若中國大陸政府禁止蘋果公司使用微信，以此作為報復，iPhone在中國大陸的銷售量可能驟減90%。

香港大華繼顯銀行執行董事梁偉源表示，美國政府還會對騰訊採取更多措施，可能進一步傷害騰訊及整個股市的信心。投資人將觀察騰訊下周公布的財報。

香港利達資產公司分析師則認為，長期間投資人仍將買回軟體股，尤其是雲端運算類股，預料未來三年騰訊雲端部門將有良好的成長與獲利。

興業銀行專家指出，最近美中科技領域的衝突雖升高，但市場尚未針對關稅問題預做反應，但這才是影響亞洲市場最大的因素。