美國自家電玩、運動產業 可能受傷

美國總統川普最新簽署的兩項行政命令，堪稱要在「美國地盤」封殺字節跳動與騰訊，然而這不僅會衝擊中國大陸科技業者，也可能傷及美國自家的電玩及運動產業。

根據行政命令，美國民眾與企業從9月20日起，將不得與TikTok與母公司字節跳動及微信有業務往來。

財經網站MarketWatch分析，川普政府要封殺字節跳動，並不令人意外，但封殺騰訊就非同小可，因為騰訊是全球規模最大、價值最高的企業之一，並且握有美國多家電玩公司的持股，包括多人競技遊戲《英雄聯盟》（LoL）的發行商Riot Games、《魔獸世界》的遊戲製造商動視暴雪等。

騰訊也持有電動車廠特斯拉（Tesla）和社群平台業者Snap的股權，同時還與美國職業籃球聯盟（NBA）、職業美式足球聯盟（NFL）及美國職棒大聯盟（MLB）簽訂串流合約。