美下重手 微軟、港交所得利

美國白宮6日對美中金融關係連射兩箭，第一箭是提出一項計畫，可能會迫使中國大陸企業放棄在美國上市；第二箭是發布兩項行政命令，限制與字節跳動（ByteDance）及騰訊相關的交易。

華爾街日報分析，這些措施的大贏家之一可能是微軟，該公司正在洽談從字節跳動公司買下抖音（TikTok）美國業務；另一贏家可能是香港證券交易所，因為從美國下市的大陸企業可能會選擇在香港上市。

白宮的這些宣示措施，為多年來美中商務、金融及科技關係降溫之路再跨出一大步，也象徵雙方關係正迅速惡化，尤其是在美國總統大選之前，這類事件更可能層出不窮。

這些行動的最終結果如何，仍存在高度不確定。若在美上市陸企未能趕在2022年期限之前達到美國的稽核要求，才會被下市懲罰，而這些陸企能否符合稽核規定，目前仍不清楚。在美上市的中國大陸大企業也已開始轉到其他地區上市，且未來還可能加速，甚至在美國動手之前就已全部移出。

至於針對字節跳動與騰訊的兩項行政命令，也高度不確定，因為命令指出，可能受影響的交易仍待商務部列出。騰訊經營的微信平台是中國大陸主要的支付服務供應商，也是最重要的即時通訊應用程式之一，因此美國這項管制可能會使中國大陸民眾少買美國產品。

陸企從美國下市的影響說大不大、說小也不小。外國投資人所持有的大部分陸企股票，都是在中國大陸以外的市場上市者。

依據中國大陸人民銀行的數據，至去年底止，外國人持有的大陸A股總值為人民幣2.012兆元（約3,000億美元），還不到深、滬股市總市值的4%。陸企不愁找不到其他籌資來源，例如可轉往歐洲市場等。最重要的，則是陸股ADR若從美國下市，香港將成為贏家。