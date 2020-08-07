快訊

【今日精摘】收賄「最大咖」蘇震清抗告／大學指考放榜

遲來的歷史課：黨國教育曾灌輸「日本在二戰轟炸臺灣」？

德國衛生部或考慮放棄在Tiktok上的賬號

德國之聲 / 德國之聲

「我們目前正在對是否繼續使用Tiktok進行全面的評估」，德國衛生部一名發言人在接受《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）采訪時表示。據報道，衛生部是德國聯邦政府各部中唯一在Tiktok開設官方賬號的機構，這一短視頻社交平台尤其受德國年輕人的青睞。據該經濟雜志報道，衛生部並非唯一產生顧慮的政府機構。

在州級層面，德國西部薩爾州的州政府也正在密切觀察，該視頻平台將如何應對有關信息安全和數據保護的合理批評。「這也會對我們未來對該平台的使用帶來影響」，薩爾州政府的一名發言人表示。據媒體報道，在德國各州州長中，只有薩爾州州長漢斯（Tobias Hans，基民盟）在Tiktok上開設賬號，約有3000粉絲。

數據上交北京？

批評者指責Tiktok把用戶數據轉交給中國政府。這一短視頻分享應用程序目前在美國陷入困境，因為美國政界將其視為國家安全的威脅，懷疑它是中國政府的間諜工具。美國總統特朗普威脅要以國家安全為由，在美國市場上禁用Tiktok。他目前設定的期限是9月15日，在此之前，Tiktok如果不能成功被微軟收購，就將在美國遭禁。

Tiktok方面始終對相關批評予以駁斥，並且強調中國政府無法獲得其平台上的用戶數據，從來沒有提出過上交數據的要求，未來也不會獲得相關數據。此外，Tiktok也表示將采取更加嚴格的規定，制止虛假信息在其平台上散播。該平台表示，在今年秋天的美國大選期間，會加強打擊假新聞的力度。

新數據中心設址愛爾蘭

與此同時，Tiktok方面宣布將在歐洲建立一個數據處理中心。目前該平台的用戶數據存儲和處理中心設在美國和新加坡。而未來歐洲用戶的數據信息將會存儲在愛爾蘭。為此，Tiktok的母公司字節跳動將會投資4.2億歐元，據稱，相關數據中心應該能在2022年年初投入使用。Tiktok國際數據保護總監克盧捷（Roland Cloutier）表示，新建的數據處理設備將會在"加強用戶數據安全保護方面"發揮關鍵作用，新數據中心也會給愛爾蘭當地創造更多就業崗位，加快歐洲用戶的數據傳輸速度。

雨涵/凝煉（路透社、德新社）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

抖音 TikTok

相關新聞

川普下令 45天後禁美企與TikTok、WeChat母公司交易

美國白宮6日晚間針對TikTok和海外版微信（WeChat）都發出限期交易的行政命令，45天之後，美國企業或個人將不得與...

川普限制TikTok、微信 陸：勿將經濟問題政治化

針對美國總統川普簽署行政命令，將對大陸的社交網路軟體TikTok和微信進行全面限制措施，對此大陸外交部發言人汪文斌表示，...

美國提出中概股審計新規 不合規者2022年前須下市

據大陸《財新網》報導，美國總統的金融市場工作小組6日發布報告建議，若中國企業要繼續在美國金融市場交易，就須遵守美國的審計...

德國衛生部或考慮放棄在Tiktok上的賬號

「我們目前正在對是否繼續使用Tiktok進行全面的評估」，德國衛生部一名發言人在接受《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）采訪時表示。據報道，衛生部是德國聯邦政府各部中唯一在Tiktok開設官方賬號的機構...

遭川普下禁令 TikTok母公司揚言控告美國政府

美國總統川普6日簽署行政令，45天後禁止美國任何人或企業與TikTok及其母公司字節跳動交易。字節跳動今天發出聲明，強調...

沒有微信 美媒：海外華人最受影響

美國政府揚言要將TikTok、 微信等「不可信」的中國手機app從美國市場下架。對此，美國之音報導說，若無法使用微信，華...

施壓北京 川普政府將嚴查在美上市中企

根據川普政府最新提議，在美國上市的中國企業如果不配合美方審查，股票恐將被迫下市。華爾街日報指出，這項6日推出的提議主要針對美方長期無法解決的問題而來，即美國主管機構一直無法對股票在美上市的中國企業進行金融審查。

中國以外全部收購？川普威壓微軟買斷的「抖音－TikTok切割術」

「趁火打劫？趁勢買斷！」被推上中美衝突火線的微軟－Tiktok收購案，6日晚間突發加速進展，根據川普周四晚間簽署並頒布的總統行政命令，自6日開始的45天後，美國公民與美國企業將不得再與中國的ＷeChat（騰訊集團）、Tiktok（字節跳動）進行「任何交易」——換句話說，如果微軟不能在9月15日前與字節跳動完成Tiktok美國業務的收購談判，「也不會再有其他美商接手掏錢」。

龐培歐喊「淨網」 中轟：美嘴巴乾淨手卻夠髒 荒謬可笑

繼TikTok後，美國國務卿龐培歐提出將擴大「乾淨網路」計畫的涵蓋範圍。對此，中國外交部發言人汪文斌、華春瑩及官媒齊轟，美國嘴巴上「乾淨」，手底下卻夠髒，實在荒謬可笑。官媒環球時報則稱，如果龐培歐的倡議被落實，將意味著網路在中美之間完全分裂。

川普簽署行政命令！TikTok若45天內未被收購就封殺

美國總統川普6日發布行政命令，禁止社群媒體TikTok於45天後在美國營運，前提是其母公司字節跳動未將其出售。

TikTok出售在即 美參院對聯邦及國會下禁用令

美國總統川普要求海外版抖音（TikTok）45天內限期出售，否則封禁；美國聯邦參議院6日通過法案，禁止聯邦雇員、國會議員...

美參院一致通過 政府設備禁用TikTok

美國聯邦參議院今天投票一致通過參議員霍利（Josh Hawley）的一項法案，這項法案禁止聯邦僱員在政府所發的設備上使用...

熱門新聞

川普下令 45天後禁美企與TikTok、WeChat母公司交易

女議員穿粉色短裙進國會挨批 她嗆：西裝不代表權威

黎巴嫩爆炸男子被炸飛落海 全身是血漂浮逾30小時奇蹟獲救

美國打工9年滙百萬血汗錢剩零頭 崩潰斬殺疑出軌妻子

黎巴嫩爆炸案／「誰來賠償我們？」民眾怒喊下台

臉書允許員工在家上班至明年7月 提供近3萬元補助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。