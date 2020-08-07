德國衛生部或考慮放棄在Tiktok上的賬號

「我們目前正在對是否繼續使用Tiktok進行全面的評估」，德國衛生部一名發言人在接受《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）采訪時表示。據報道，衛生部是德國聯邦政府各部中唯一在Tiktok開設官方賬號的機構，這一短視頻社交平台尤其受德國年輕人的青睞。據該經濟雜志報道，衛生部並非唯一產生顧慮的政府機構。

在州級層面，德國西部薩爾州的州政府也正在密切觀察，該視頻平台將如何應對有關信息安全和數據保護的合理批評。「這也會對我們未來對該平台的使用帶來影響」，薩爾州政府的一名發言人表示。據媒體報道，在德國各州州長中，只有薩爾州州長漢斯（Tobias Hans，基民盟）在Tiktok上開設賬號，約有3000粉絲。

數據上交北京？

批評者指責Tiktok把用戶數據轉交給中國政府。這一短視頻分享應用程序目前在美國陷入困境，因為美國政界將其視為國家安全的威脅，懷疑它是中國政府的間諜工具。美國總統特朗普威脅要以國家安全為由，在美國市場上禁用Tiktok。他目前設定的期限是9月15日，在此之前，Tiktok如果不能成功被微軟收購，就將在美國遭禁。

Tiktok方面始終對相關批評予以駁斥，並且強調中國政府無法獲得其平台上的用戶數據，從來沒有提出過上交數據的要求，未來也不會獲得相關數據。此外，Tiktok也表示將采取更加嚴格的規定，制止虛假信息在其平台上散播。該平台表示，在今年秋天的美國大選期間，會加強打擊假新聞的力度。

新數據中心設址愛爾蘭

與此同時，Tiktok方面宣布將在歐洲建立一個數據處理中心。目前該平台的用戶數據存儲和處理中心設在美國和新加坡。而未來歐洲用戶的數據信息將會存儲在愛爾蘭。為此，Tiktok的母公司字節跳動將會投資4.2億歐元，據稱，相關數據中心應該能在2022年年初投入使用。Tiktok國際數據保護總監克盧捷（Roland Cloutier）表示，新建的數據處理設備將會在"加強用戶數據安全保護方面"發揮關鍵作用，新數據中心也會給愛爾蘭當地創造更多就業崗位，加快歐洲用戶的數據傳輸速度。

雨涵/凝煉（路透社、德新社）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】