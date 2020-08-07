聽新聞
test
0:00 / 0:00

施壓北京 川普政府將嚴查在美上市中企

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
川普政府將要求在美中國公司必須依照美國的會計規則行事，否則就從美國退市；圖為中國副總理劉鶴(右)此前與美國貿易代表賴海哲(中)和財政部長米努勤(左)傾談。 路透社
川普政府將要求在美中國公司必須依照美國的會計規則行事，否則就從美國退市；圖為中國副總理劉鶴(右)此前與美國貿易代表賴海哲(中)和財政部長米努勤(左)傾談。 路透社

根據川普政府最新提議，在美國上市的中國企業如果不配合美方審查，股票恐將被迫下市。華爾街日報指出，這項6日推出的提議主要針對美方長期無法解決的問題而來，即美國主管機構一直無法對股票在美上市的中國企業進行金融審查。

報導指出，在川普政府計畫架構下，已經在紐約證交所(NYSE)與那斯達克股市(Nasdaq)上市的中國企業，在2022年必須接受嚴查，否則股票便將遭到交易所除名。

財政部高層與證券交易委員會(SEC)官員透露，同意遵守新規的已在美上市中國企業，必須繳交資料給美國公開上市公司會計監督委員會(Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB)。至於還沒有在美上市的中國企業，在紐約證交所或那斯達克上市之前，都必須接受審查，並非等到2022年才須遵守新規。

SEC主席克雷頓(Jay Clayton)說，川普政府的建議措施符合國會的跨黨派立法，這些措施的主旨在於促進競爭公平。華爾街日報分析，這是川普政府近來一連串對北京施壓的最新動作。

就在上周，北京字節跳動(ByteDance)科技有限公司擁有的熱門影音平台海外版抖音(TikTok)，被美國官員點名將使用者資料傳給中國政府，可能危害美國國家安全，美中關係緊張氣氛頓時升高。微軟公司(Microsoft)正在洽談併購抖音，預計9月15日之前做出決定。

今年7月，美國下令關閉中國駐休士頓總領事館，理由是中國外交人員從事商業間諜活動、涉及簽證詐騙。中國則以下令美國駐成都總領事館關閉做為回應。

川普政府6日推出的新措施，與今年5月參院通過由共和黨路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)、民主黨馬里蘭州聯邦參議員范赫倫(Chris Van Hollen)聯合起草的法案內容相似。

這項新規的細節條文將由SEC訂定，未來對於中國上市企業的審查也將由SEC主管。

抖音 TikTok

延伸閱讀

共和黨人憂慘敗：川普讓大選變成對他的公投

辯論會過招 川普陣營喊加場、盼提前都被拒

潘斯嗆首席大法官：羅伯茲讓保守派失望

伊凡卡挹注400萬 川普7月募款1.65億超越白登

相關新聞

川普限制TikTok、微信 陸：勿將經濟問題政治化

針對美國總統川普簽署行政命令，將對大陸的社交網路軟體TikTok和微信進行全面限制措施，對此大陸外交部發言人汪文斌表示，...

川普下令 45天後禁美企與TikTok、WeChat母公司交易

美國白宮6日晚間針對TikTok和海外版微信（WeChat）都發出限期交易的行政命令，45天之後，美國企業或個人將不得與...

美國提出中概股審計新規 不合規者2022年前須下市

據大陸《財新網》報導，美國總統的金融市場工作小組6日發布報告建議，若中國企業要繼續在美國金融市場交易，就須遵守美國的審計...

沒有微信 美媒：海外華人最受影響

美國政府揚言要將TikTok、 微信等「不可信」的中國手機app從美國市場下架。對此，美國之音報導說，若無法使用微信，華...

施壓北京 川普政府將嚴查在美上市中企

根據川普政府最新提議，在美國上市的中國企業如果不配合美方審查，股票恐將被迫下市。華爾街日報指出，這項6日推出的提議主要針對美方長期無法解決的問題而來，即美國主管機構一直無法對股票在美上市的中國企業進行金融審查。

中國以外全部收購？川普威壓微軟買斷的「抖音－TikTok切割術」

「趁火打劫？趁勢買斷！」被推上中美衝突火線的微軟－Tiktok收購案，6日晚間突發加速進展，根據川普周四晚間簽署並頒布的總統行政命令，自6日開始的45天後，美國公民與美國企業將不得再與中國的ＷeChat（騰訊集團）、Tiktok（字節跳動）進行「任何交易」——換句話說，如果微軟不能在9月15日前與字節跳動完成Tiktok美國業務的收購談判，「也不會再有其他美商接手掏錢」。

龐培歐喊「淨網」 中轟：美嘴巴乾淨手卻夠髒 荒謬可笑

繼TikTok後，美國國務卿龐培歐提出將擴大「乾淨網路」計畫的涵蓋範圍。對此，中國外交部發言人汪文斌、華春瑩及官媒齊轟，美國嘴巴上「乾淨」，手底下卻夠髒，實在荒謬可笑。官媒環球時報則稱，如果龐培歐的倡議被落實，將意味著網路在中美之間完全分裂。

川普簽署行政命令！TikTok若45天內未被收購就封殺

美國總統川普6日發布行政命令，禁止社群媒體TikTok於45天後在美國營運，前提是其母公司字節跳動未將其出售。

TikTok出售在即 美參院對聯邦及國會下禁用令

美國總統川普要求海外版抖音（TikTok）45天內限期出售，否則封禁；美國聯邦參議院6日通過法案，禁止聯邦雇員、國會議員...

美參院一致通過 政府設備禁用TikTok

美國聯邦參議院今天投票一致通過參議員霍利（Josh Hawley）的一項法案，這項法案禁止聯邦僱員在政府所發的設備上使用...

美中設虛擬柏林圍牆 跨國企業被迫「背國旗」

隨著華府升高對北京的科技戰攻勢，國際間的科技合作愈來愈不可能。政經風險諮詢公司「歐亞集團」指出，「北京已經做出結論，中美...

美推乾淨網路 5電信領域封「陸」

美國國務卿龐培歐五日舉行記者會，宣布擴大針對中國大陸的乾淨網路（Clean Network）計畫，進一步保護公民隱私和企...

熱門新聞

川普下令 45天後禁美企與TikTok、WeChat母公司交易

女議員穿粉色短裙進國會挨批 她嗆：西裝不代表權威

黎巴嫩爆炸男子被炸飛落海 全身是血漂浮逾30小時奇蹟獲救

影／貝魯特大爆炸前後對比 民眾自發清理怒斥政府無能

美國打工9年滙百萬血汗錢剩零頭 崩潰斬殺疑出軌妻子

黎巴嫩爆炸案／「誰來賠償我們？」民眾怒喊下台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。