施壓北京 川普政府將嚴查在美上市中企

根據川普政府最新提議，在美國上市的中國企業如果不配合美方審查，股票恐將被迫下市。華爾街日報指出，這項6日推出的提議主要針對美方長期無法解決的問題而來，即美國主管機構一直無法對股票在美上市的中國企業進行金融審查。

報導指出，在川普政府計畫架構下，已經在紐約證交所(NYSE)與那斯達克股市(Nasdaq)上市的中國企業，在2022年必須接受嚴查，否則股票便將遭到交易所除名。

財政部高層與證券交易委員會(SEC)官員透露，同意遵守新規的已在美上市中國企業，必須繳交資料給美國公開上市公司會計監督委員會(Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB)。至於還沒有在美上市的中國企業，在紐約證交所或那斯達克上市之前，都必須接受審查，並非等到2022年才須遵守新規。

SEC主席克雷頓(Jay Clayton)說，川普政府的建議措施符合國會的跨黨派立法，這些措施的主旨在於促進競爭公平。華爾街日報分析，這是川普政府近來一連串對北京施壓的最新動作。

就在上周，北京字節跳動(ByteDance)科技有限公司擁有的熱門影音平台海外版抖音(TikTok)，被美國官員點名將使用者資料傳給中國政府，可能危害美國國家安全，美中關係緊張氣氛頓時升高。微軟公司(Microsoft)正在洽談併購抖音，預計9月15日之前做出決定。

今年7月，美國下令關閉中國駐休士頓總領事館，理由是中國外交人員從事商業間諜活動、涉及簽證詐騙。中國則以下令美國駐成都總領事館關閉做為回應。

川普政府6日推出的新措施，與今年5月參院通過由共和黨路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)、民主黨馬里蘭州聯邦參議員范赫倫(Chris Van Hollen)聯合起草的法案內容相似。

這項新規的細節條文將由SEC訂定，未來對於中國上市企業的審查也將由SEC主管。