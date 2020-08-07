矽谷科技評論家：讓微軟擁有TikTok較安全

一位矽谷科技評論家表示，微軟近年在隱私與資安表現較優，如果微軟收購抖音（TikTok），將大大提高利益相關方的滿意度，移除中國企業擁有的污名，並讓川普總統滿意。

總部設在矽谷聖荷西（San Jose）的「信使新聞」（The Mercury News）科技評論員麥吉德（LarryMagid）長期推動網路安全，他在今天的信使新聞網站發表文章表示，微軟打算買TikTok，外傳收購價上看500億美元（約新台幣1.47兆元）。日前消息傳出時，微軟股價上揚6%，以股票總價值計算，這項消息替微軟帶來950億美元的「價值」。

不只華爾街股市樂見這項交易案，美國總統川普曾說，只要微軟對美國財政部「支付一筆大款項」，他會同意成交；川普先前對TikTok交易案下通牒的交易時間表是9月15日。

川普今天簽署行政命令，開出新的交易截止時間表，禁止美國企業在45天後與抖音母公司字節跳動（ByteDance）以及微信（WeChat）母公司騰訊交易。也就是任何美國公司想買抖音，要在9月20日之前成交。

總部在中國北京的字節跳動2017年推出抖音，並收購Musical.ly影片服務公司，結合這兩者，讓抖音成為13到25歲年齡層最受歡迎的社群平台。

根據華盛頓郵報（The Washington Post）報導，抖音海外版在美國有超過1億用戶。

麥吉德說，一家公司必須向政府付費才能獲得批准收購案的想法，令他感到不尋常和不道德。他希望監管人員是根據反托拉斯、用戶安全、隱私與國家安全等議題做決定。

麥吉德提出疑問，「川普是否認為這項交易案應該要批准給最高出價者？」也就是願意對美國政府付出最高權利金的公司，那麼「有可能是臉書同意付給財政部更多錢，以取得政府同意它收購抖音，而不是微軟買到手」。

他質疑：「接下來難道是聯邦法院接受付款換取有利的裁決嗎？」

這位科技評論家同時經營非營利的網路安全組織名為ConnectSafely.org。

麥吉德個人公開表達對抖音、對中國掌控硬體產業，以及對中國控制所有社群平台的隱私感到憂慮，並曾出版「抖音父母導引」手冊，解釋該平台的服務、風險與應注意事項。

他倒是為微軟的隱私和安全性背書，包括允許用戶限制微軟本身和其他第三方搜集資料。他提到，儘管微軟的視窗系統過去曾發生資安議題，但在當今所有的大型科技公司中，微軟在隱私和資安方面擁有多年好名聲，臉書、谷歌和亞馬遜反成為美國政府主要的審查對象。

麥吉德認為，如果微軟收購抖音，將會大大提高用戶、家長、教育工作者和決策者的服務滿意度，移除中國擁有者的污名，且如果這項交易讓川普有面子，也將會讓川普滿意。