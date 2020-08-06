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TikTok總部設倫敦？ 英兩難 劉曉明：是英國變了

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
TikTok的中國母公司字節跳動正在考慮是否在倫敦設立總部。(路透)
TikTok的中國母公司字節跳動正在考慮是否在倫敦設立總部。(路透)

在英國決定禁用華為5G產品之後，近期TikTok將在倫敦設定總部一事，又引起英國議員對資安的關切。面對中英關係緊張，中國駐英國大使劉曉明稱「中國沒有變，而是英國變了」，中英關係面臨現在的困難，責任完全在英國一方。

香港01報導，劉曉明在央視電視節目提到，中英關係困難主要有四大方面。一是英國干涉中國內部事務，干涉香港事務，「英方無端指責香港國安法，而且採取措施，停止跟香港的遣返協議，而且改變英國海外國民護照持有者的地位，而且向香港禁運所謂的武器，而且對香港推遲立法會的選舉說三道四。」

第二方面是英國有一些政客挑起「中國威脅論」，惡化、毒化中英關係的氣氛，「把中國指責為是一個潛在的敵對國家，要叫囂跟中國徹底脫歐，甚至叫囂要對中國發起新的冷戰。」

第三方面是英國違反協議，「違反了它應當承擔的國際義務，違反了國際法基本準則，而且違反了1984年中英之間簽署的諒解備忘錄，就是改變對英國在海外公民護照持有者的地位，而且宣布無限終止跟香港的遣返罪犯的協議等等。」

第四方面就是英國改變中英關係的定位，把中國看作是潛在的威脅、潛在的挑戰。劉曉明以華為的情況舉例，指華為的問題不是一個簡單的英國如何對待中國企業的問題，「實際上是英國如何看待和對待中國的問題，是把中國看作機遇，還是看作是威脅，是把中國看作是夥伴，還是看作是對手這樣一個大是大非的問題。」

劉曉明提出，今年是英國領導人提出共同打造中英關係「黃金時代」五周年，雖然其後有發生一系列的問題，但英國政府及英國領導人的表態還是比較積極，「中國有句話叫聽其言，觀其行，我們要看它的行動。」

此前消息指出，英國已經批准TikTok在倫敦設立總部，本周將會宣布這個決定。BBC報導，雖然倫敦是候選地點之一，但是TikTok的中國母公司字節跳動尚未做出最後決定。

英國首相府一名發言人表示，在哪裡設立總部是字節跳動所做的「商業決定」，首相強生並沒有和美國總統川普討論過相關議題。

抖音 TikTok

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