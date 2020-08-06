川普：TikTok非常成功 人們都為它著迷

美國總統川普4日在白宮記者會上再次談及TikTok。他承認TikTok是家「很棒的公司」，非常成功，「它在美國有巨大的業務，人們都為它著迷……」，但又聲稱「不能接受它帶來的安全風險」。環球網報導，當被問到有關美國政府要在微軟和TikTok的交易中「抽成」一事時，川普漠視記者的質疑，強詞奪理自誇。

據報導，根據白宮公布的實錄，川普4日承認「TikTok非常成功」。他說：「它在美國有巨大的業務，人們都為它著迷……」但他又提到所謂國家安全問題。「我不怪他們，」美媒援引川普的話稱，「這是家很棒的公司。這真的是家很棒的公司。但我們不能接受包括華為在內的這些公司帶來的安全風險。」

報導指出，雖然美國政客將「國家安全威脅」掛在嘴上，但從未拿出任何證據。BBC稱，美國國務卿龐培歐告訴福克斯新聞，TikTok是「直接向中共提供數據的機構之一」，卻沒有提供任何證據支持他的說法。