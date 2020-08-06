「沒證據應封TikTok」 澳總理莫里森：中美恐爆熱戰

繼英、法、德表明不會封禁抖音海外版TikTok之後，美國另一盟友澳洲也表態稱，沒有證據表明應該封禁TikTok。對於中美關係緊張引發「新冷戰」話題，澳洲總理莫里森持不同看法，他稱印太區域內的軍事化速度前所未有，警告中美爆發熱戰不再是不能想像的事。

環球網引述路透報導，莫里森4日以視頻連線的方式參加了美國阿斯本安全論壇。針對TikTok的國安爭議，他指出沒有證據表明對方濫用用戶個資，「我們顯然會繼續關注他們，但目前沒有證據表明這樣做是必要的一步。」莫里森還開玩笑說：「TikTok上有很多內容，在公共場合都夠尷尬的了。」

莫里森此前已指示情報機構調查TikTok是否對該國構成安全威脅，聯邦政府正在對其進行兩項補充性調查。澳洲內政部同時正在研究採取措施管控TikTok帶來的隱私或數據安全風險。

澳洲內政部近期數據顯示，TikTok在該國青少年和20多歲的年輕人中非常受歡迎，下載量超過150萬。儘管民眾歡迎，但澳洲反華政客不斷敦促該國政府頒布禁令。

面對美國打壓中國科技企業，歐洲選擇抵制TikTok禁令。據彭博社此前報導，英國和法國政府發言人表示，兩國沒有要在本國封禁TikTok的計畫。此外，一名德國政府官員也表示，德國還未發現該應用會帶來安全風險的跡象，也沒有禁用計畫。

另據美聯社報導，莫里森在論壇發言中還提及澳洲前總理陸克文此前關於中美可能爆發軍事衝突的言論。莫里森表示，澳洲現政府在最新的國防政策中表達過類似觀點，但表達方式與陸克文不同，也沒有後者的戲劇化。

陸克文3日在「外交事務」期刊發表文章稱，指中美在未來三個月爆發軍事衝突的風險「特別高」。

報導指出，莫里森不同意華府許多人認為中美陷入新冷戰，他認為情況大相逕庭。莫里森表示，對如何應對中國在南海、中印邊境和香港問題上沒有答案，但自己是樂觀主義者，重要的是有可達成的建設性及戰略平衡。

莫里森還指出，印太是當前戰略競爭的中心，中國崛起成為主要經濟夥伴，對全球經濟、印太及澳洲有好處，但經濟崛起同時伴隨責任。

莫里森表示，中國與美國共同有特殊責任尊重國際法，應和平解決分歧，不應強迫或放棄責任。