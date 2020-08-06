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美欲下架大批中國軟件 TikTok與微信都在列

德國之聲 / 德國之聲

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 周三 (8月5日) 表示，他們將進一步從美國的電子網絡中，清除不受信任的中國應用軟件，並稱中國所擁有的短視頻軟件TikTok與訊息軟件微信是重大威脅。

美國國務卿蓬佩奧表示，美國清除帶來威脅的中國軟件的工作，將被包含在一項被稱為 「網絡清潔 」的計劃中。

這項計畫分為五個領域，包括防止中國應用程序以及中國電信公司獲取美國公民和企業的敏感信息。

蓬佩奧說:「由於這些軟件的母公司設在中國，像TikTok丶微信等軟件對美國公民的個人數據帶來重大威脅，更不用說他們也是中國共產黨內容審查的工具之一。」

國務院的一份聲明說， 「網絡清潔 」計劃正在持續成長，現在有30多個國家和地區成為 「網絡清潔 」的成員，許多世界上最大的電信公司也成為 「網絡清潔公司」。

美國國務院呼籲盟友加入這個持續成長的趨勢，以確保各國的數據不受中共監控國家和其他惡意實體的侵害。

蓬佩奧是在美國總統特朗普威脅要禁止TikTok之後宣布這項措施。在華盛頓和北京之間的緊張關系加劇的情況下，這款大受歡迎的短視頻應用軟件因國家安全相關疑慮，受到了美國議員和政府的抨擊。

目前，TikTok必須在9月15日前，決定要將其美國業務出售給微軟，或是徹底在美國被禁用。

防止美國App被下載到華為裝置

蓬佩奧說，美國正在努力阻止中國電信公司華為在其手機上預裝或提供下載美國最受歡迎的應用程式。

蓬佩奧表示：「我們不希望公司成為華為侵犯人權，或中共監控機器的共犯。」然而，他並未提到任何具體的美國公司。

蓬佩奧說，國務院將與其他政府機構合作，為了保護美國公民的數據和美國的知識產權，包括COVID-19疫苗研究成果，決定防止阿裡巴巴（BABA.N）丶百度（BIDU.O）丶中國移動丶中國電信和騰訊（0700.HK）等公司運營的雲端系統取用相關數據。

蓬佩奧表示，他正與司法部長巴爾（William Barr）丶國防部長埃斯佩爾（Mark Esper）和代理國土安全部長沃爾夫（Chad Wolf）一起敦促美國電信監管機構聯邦通信委員會終止授權中國電信和其他三家公司提供往返美國的服務。

他說，國務院也在努力確保中國不能洩露透過連接美國和全球互聯網的海底電纜所傳輸的信息。

美國長期以來一直游說歐洲和其他盟友將華為從其5G網絡建設商的清單中剔除，而華為則是不斷否認其為中國政府的間諜，並稱美國要阻止其業務發展，因為沒有美國公司可以針對同樣的技術，提出具競爭力的價格。

蓬佩奧周三的言論反映了華盛頓已采取更廣泛且加速地方式來限制中國科技公司進入美國市場和消費者的生活中。一位美國官員表示，這麼做是為了反制中國大規模運用從美國竊取來的數據作為攻擊美國的武器。

楊威廉 (路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

抖音 TikTok

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