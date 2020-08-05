川普靠抄家發大財？帶你看懂抖音TikTok三大併購疑問！

這週，全球科技業最熱門的話題，莫過於中國短影音社群平台抖音（TikTok）的併購案。原來，川普因為忌憚抖音，私下授意美企去併購，微軟談成後竟又反悔了。所幸週日（8／2）他在跟微軟CEO通話後，給出9月中完成併購就不禁的期限，又讓此案死而復生。整個過程簡直就像肥皂劇，天天逆轉、高潮迭起。

事實上，這場戲背後凸顯了中美貿易戰後，科技業選邊站愈來愈不好做的現況。台灣科技業者日後進駐美國市場，也的確可能受到相關衝擊。可以簡單分為以下三個關鍵QA來談：

1. 川普與美國政府，真的有權力干涉企業併購？

是的。其實，川普上任後，一路以來早已創造許多阻擋企業併購的紀錄，只是手法剛好和這次抖音併購案有些不同。

打從他上任的2017年開始，就曾在一年多內，一連禁止10件美國企業與國外企業的併購案，這其中收購的對象是中資企業的就高達八家，川普提出的理由大多是擔心國安問題。例如，禁止螞蟻金服併購美企，是擔憂洩露了美國民眾金融交易的個資。2019年也曾用擔心同志個資外洩理由，禁止中國創投去投資美國最紅的同志交友社群Grindr。

根據《外交政策》雜誌（Foreign Policy）分析，這些併購案的禁止，都是透過美國政府一個勢力強大的美國外國投資委員會（CFIUS，全名為Committee on Foreign Investment in the United States）來主導。CFIUS是什麼？它是1975年成立的一個跨部會委員會，一開始只是用來研究外國企業在美投資。後來80年代日本經濟崛起時，曾積極防堵日企在美投資。

從近年個案大多是中資公司，或中國投資人，就能看出是瞄準中國而來，作法也愈來愈強勢。很顯然，CFIUS是川普用來防止中國勢力在美發展的利器。

只是這次川普面對抖音，需要做的是禁止上架，而非禁止投資。川普原來是打算使用行政命令來禁。然而，對提倡言論自由的美國社會來說，政府明令禁止一個社群分享平台，有違美國精神。

一位美國記者Bethany Allen-Ebrahimian便指出：以前，當中國政府禁止臉書和Youtube進中國，我們認為這是妨害言論自由。那現在美國政府企圖禁止抖音，不就是在做一樣的事情？我們還有資格批評對方嗎？

也因此，根據紐約時報揭露，面臨連任壓力的川普，確實也擔心輿論的反撲影響選票。因此，他決定採用新手法：私下鼓勵美國企業併購抖音。以抖音在美國市場的亮麗表現來看：用戶約8000萬、到年底該地營收將破5億美元，併購的微軟可說是搶到好康，補足它正缺的社交版圖。

同時，抖音母公司字節跳動也迫於被抄家的壓力，就這樣，三方很快順利合作，併購案看來成功可期。

唯獨最不贊成的，正是以前和川普合作無間的鷹派反中領袖、美國白宮貿易顧問納瓦羅 （Peter Navarro）。

2. 為何納瓦羅，這回反而不同意川普？

納瓦羅認為，像微軟這種跨國企業，哪有能力協助政府把關美國民眾個資？尤其它曾在中國協助當地政府建立網路防火牆。怎可能乖乖聽美國政府的話？他建議微軟若要接手抖音，最好先減少在中國的資產，才能相信它的誠意。

其實，不只是微軟，包括了思科、雅虎與谷歌，都曾協助中國建立網路防火牆，主要是為了進軍當地市場，必須適度遵守當地法律規範的舉動。但是，一個私人企業的成立目的是獲利，到底有多大的義務要去協助美國政府把關國安？

至於納瓦羅提出的減少中國資產的建議，對微軟的經營也大不利，美國政府又是否該提出補償？是值得思考的問題。而這樣的中美對立，已可看出未來對於這些跨國企業在各地經營，只會愈來愈困難。

至於川普在這個併購案上，呈現出的商人嘴臉，更有可議之處。這幾天，併購案還沒完成，川普就表明促成交易有功，這個併購案的獲利，該有一部分入財政部口袋。是否違法？美國法界目前都在關注，而併購雙方只要看到政府不法行為，當然有可能告上聯邦法院。

3. 那除了抖音，白宮最近還希望美企去併購其他外資嗎？

抖音並不是美國政府唯一授意過企業去併購的公司。

在今年6月，就曾傳出白宮積極派人說服美國網通業者思科（Cisco），希望它們併購或注資諾基亞或愛立信。這兩家歐洲通訊業霸主，擁有非常完整的5G專利布局。若被美企併購，就能讓美國在5G技術主導上取得優勢，川普的華為禁令也才真能展現威力。還好因為併購雙方都看不到投資的好處，興趣缺缺。

但是從川普的作為看來，未來還是可能祭出更多誘因來讓美企合作，有可能全面改變5G的戰局。

而5G風潮對於台灣所有科技業者來說，都是一個非常重要的新商機，若未來因為美國政府一夕攪局，勢將帶來重大的衝擊，需要持續密切注意。

（作者／ 林士蕙 本文出自2020.8.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）