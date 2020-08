川普靠抄家發大財？帶你看懂抖音TikTok三大併購疑問！

這週,全球科技業最熱門的話題,莫過於中國短影音社群平台抖音(TikTok)的併購案。原來,川普因為忌憚抖音,私下授意美企去併購,微軟談成後竟又反悔了。所幸週日(8/2)他在跟微軟CEO通話後,給出9月中完成併購就不禁的期限,又讓此案死而復生。整個過程簡直就像肥皂劇,天天逆轉、高潮迭起。

事實上,這場戲背後凸顯了中美貿易戰後,科技業選邊站愈來愈不好做的現況。台灣科技業者日後進駐美國市場,也的確可能受到相關衝擊。可以簡單分為以下三個關鍵QA來談:

1. 川普與美國政府,真的有權力干涉企業併購?

是的。其實,川普上任後,一路以來早已創造許多阻擋企業併購的紀錄,只是手法剛好和這次抖音併購案有些不同。

打從他上任的2017年開始,就曾在一年多內,一連禁止10件美國企業與國外企業的併購案,這其中收購的對象是中資企業的就高達八家,川普提出的理由大多是擔心國安問題。例如,禁止螞蟻金服併購美企,是擔憂洩露了美國民眾金融交易的個資。2019年也曾用擔心同志個資外洩理由,禁止中國創投去投資美國最紅的同志交友社群Grindr。

根據《外交政策》雜誌(Foreign Policy)分析,這些併購案的禁止,都是透過美國政府一個勢力強大的美國外國投資委員會(CFIUS,全名為Committee on Foreign Investment in the United States)來主導。CFIUS是什麼?它是1975年成立的一個跨部會委員會,一開始只是用來研究外國企業在美投資。後來80年代日本經濟崛起時,曾積極防堵日企在美投資。

從近年個案大多是中資公司,或中國投資人,就能看出是瞄準中國而來,作法也愈來愈強勢。很顯然,CFIUS是川普用來防止中國勢力在美發展的利器。

只是這次川普面對抖音,需要做的是禁止上架,而非禁止投資。川普原來是打算使用行政命令來禁。然而,對提倡言論自由的美國社會來說,政府明令禁止一個社群分享平台,有違美國精神。

一位美國記者Bethany Allen-Ebrahimian便指出:以前,當中國政府禁止臉書和Youtube進中國,我們認為這是妨害言論自由。那現在美國政府企圖禁止抖音,不就是在做一樣的事情?我們還有資格批評對方嗎?

也因此,根據紐約時報揭露,面臨連任壓力的川普,確實也擔心輿論的反撲影響選票。因此,他決定採用新手法:私下鼓勵美國企業併購抖音。以抖音在美國市場的亮麗表現來看:用戶約8000萬、到年底該地營收將破5億美元,併購的微軟可說是搶到好康,補足它正缺的社交版圖。

同時,抖音母公司字節跳動也迫於被抄家的壓力,就這樣,三方很快順利合作,併購案看來成功可期。

唯獨最不贊成的,正是以前和川普合作無間的鷹派反中領袖、美國白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro)。

2. 為何納瓦羅,這回反而不同意川普?

納瓦羅認為,像微軟這種跨國企業,哪有能力協助政府把關美國民眾個資?尤其它曾在中國協助當地政府建立網路防火牆。怎可能乖乖聽美國政府的話?他建議微軟若要接手抖音,最好先減少在中國的資產,才能相信它的誠意。

其實,不只是微軟,包括了思科、雅虎與谷歌,都曾協助中國建立網路防火牆,主要是為了進軍當地市場,必須適度遵守當地法律規範的舉動。但是,一個私人企業的成立目的是獲利,到底有多大的義務要去協助美國政府把關國安?

至於納瓦羅提出的減少中國資產的建議,對微軟的經營也大不利,美國政府又是否該提出補償?是值得思考的問題。而這樣的中美對立,已可看出未來對於這些跨國企業在各地經營,只會愈來愈困難。

至於川普在這個併購案上,呈現出的商人嘴臉,更有可議之處。這幾天,併購案還沒完成,川普就表明促成交易有功,這個併購案的獲利,該有一部分入財政部口袋。是否違法?美國法界目前都在關注,而併購雙方只要看到政府不法行為,當然有可能告上聯邦法院。

3. 那除了抖音,白宮最近還希望美企去併購其他外資嗎?

抖音並不是美國政府唯一授意過企業去併購的公司。

在今年6月,就曾傳出白宮積極派人說服美國網通業者思科(Cisco),希望它們併購或注資諾基亞或愛立信。這兩家歐洲通訊業霸主,擁有非常完整的5G專利布局。若被美企併購,就能讓美國在5G技術主導上取得優勢,川普的華為禁令也才真能展現威力。還好因為併購雙方都看不到投資的好處,興趣缺缺。

但是從川普的作為看來,未來還是可能祭出更多誘因來讓美企合作,有可能全面改變5G的戰局。

而5G風潮對於台灣所有科技業者來說,都是一個非常重要的新商機,若未來因為美國政府一夕攪局,勢將帶來重大的衝擊,需要持續密切注意。

(作者/ 林士蕙 本文出自2020.8.05《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)