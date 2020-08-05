微軟併購TikTok 川普要抽成：令人驚艷吧！

川普4日在白宮舉行疫情說明會上被問及微軟併購熱門影音平台抖音海外版(TikTok)的交易時反問記者，是否也覺得這個做法「令人驚艷」，記者告訴川普「這是前所未見的」，川普仍對自己的想法感到自豪。

他在前一天下令，TikTok須在9月15日前出售給美國公司，否則關閉，他並稱在這筆交易中，美國也有貢獻，部分的交易所得需繳國庫，「我跟微軟談過，微軟也同意我的看法」。但要如何從企業交易中獲益，川普政府至今沒有解釋。

川普4日重申前一天的立場，未解釋政府從企業交易中獲利的合法途徑，但TikTok從「替中國竊取用戶資訊」的危險社群軟體，搖身一變成了「在美國經營相當成功」的APP；他還說，想買下TikTok的不只微軟一家公司，還有其他人也表達收購意願。

「美國把關安全，沒有我們，TikTok就無法在美國順利運作，所以很大一部分的收購金額必須繳庫，無論價格多少…微軟也同意我的說法。」川普說。

川普政府內部對封禁TikTok意見不一，白宮國家經濟會議主席庫德洛(Larry Kudlow)已表態支持Tik Tok與中國母公司分拆；但鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)質疑微軟可能向中國妥協，還是封禁最好。

康乃爾大學經濟學者布拉薩德(Eswar Prassad)指出，不管從反托拉斯或任何法源基礎，都找不到美國政府可向民間企業索取抽成的根據。他說，這種要求創下危險先例，讓國家安全與商業考量糾纏不清。

美聯社報導，川普公然要求微軟若併購抖音必須讓政府抽成，是川普任內又一例前所未見的破天荒舉動。

他以國家安全遭受威脅為由，揚言禁止抖音在美國營運之後，微軟加速併購洽談。號稱在美國擁有1億用戶的抖音，堅稱並未把用戶資料傳給中國政府。

抖音遭到「美國外來投資審查委員會」(CFIUS)調查，委員會所提交的建議報告則可讓川普做為抖音併購案批准與否的參考。

司法部前任反托拉斯主管官員金默曼(Gene Kimmelman)分析，在美國的反托拉斯法規(antitrust law)中，沒有政府抽成的前例可循。