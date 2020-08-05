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為何出售、有什麼安全疑慮？3分鐘看懂TikTok被售「封」波

世界日報 / 編譯林奕榮／外電報導
美國以國安理由，強迫在北京的「字節跳動」公司出售其所開發的社群程式「抖音」的海外版TikTok。（美聯社）
美國以國安理由，強迫在北京的「字節跳動」公司出售其所開發的社群程式「抖音」的海外版TikTok。（美聯社）

美國科技巨擘微軟（Microsoft）有意收購中國字節跳動公司的短影片應用程式TikTok（海外版抖音），川普政府對這起交易的態度從反對轉為開放，但示意美國政府應從這起交易獲得報酬，以下是TikTok所有權的情況，以及可能的交易前景：

為何TikTok可能被出售？

美國可能採取封殺措施，促使字節跳動考慮出售TikTok；字節跳動近幾個月來試圖緩解美國和其他國家對TikTok與北京關係的疑慮，包括考慮成立一個獨立的管理委員會並採取其他措施，以將該軟體的運營與中國畫清界限。今年5月，字節跳動聘請迪士尼的高管梅耶爾擔任TikTok的執行長。

華爾街日報報導，據傳有許多買家有意收購TikTok，但字節跳動執行長張一鳴屬意微軟。

TikTok有什麼安全疑慮？

美國官員擔心TikTok可能會向北京政府提供從美國用戶的數據。TikTok在全球有數億用戶，在美國的用戶數約為1億。官員們還認為，TikTok可能被用來為中國宣傳，該平台也可能審查內容，以迎合北京政府的要求。

依據TikTok的隱私權政策，該平台可收集位置數據和用戶的網際網路協議（IP）位址等資訊，並追蹤用戶的設備類型。此外，TikTok還保存用戶的瀏覽和搜索歷史紀錄，以及用戶與他人的互動資訊。

微軟為何想收購TikTok？

收購TikTok的美國業務，將為微軟帶來一大批用戶，其中大多數是年輕用戶。TikTok在全球尚未獲利，但微軟有雄厚的資金投資這個平台，利用TikTok以年輕人為主體的用戶群，提振Xbox遊戲業務和廣告業務。

中國對美企收購TikTok反應？

TikTok是中國首款在全球轟動的應用程式，一些人士質疑，這起可能進行的收購案，是美國試圖破壞中國培養本土科技企業的努力。此外，在美中關係出現裂痕之際，出售TikTok也讓人擔心這交易會為有心進軍全球市場的中企創下不利的先例。

TikTok用戶怎麼看？

許多TikTok用戶認為封殺該平台對用戶極不尊重，促請美國政府保留該應用程式，還有一些TikTok主播敦促追隨者轉到其他平台繼續關注。大部分用戶表示不會放棄這款應用程式。

其他公司正覬覦TikTok的用戶，例如臉書的Instagram近期內將在美國推出Reels短影片服務。

抖音 TikTok

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