字節跳動創始人張一鳴：美真正目的是全面封禁

TikTok在美國面臨封禁威脅，母公司字節跳動的創始人張一鳴昨再度發聲。他指出，焦點不在於CFIUS（美國海外投資委員會）強制TikTok美國業務出售給美國公司，「這不是對方的目的，甚至是對方不希望看到的，其真正目的是希望全面封禁以及更多」。

財新網報導，張一鳴兩天發出兩封內部信，談及對此事件的態度。他重申自己不認同CFIUS強制字節跳動出售TikTok美國業務的決定，認為公司在全球化過程中遇到文化衝突和反華情緒挑戰。

對於近期很多人在微博裡罵字節跳動和自己，張一鳴認為，「這是因人們對字節跳動有很高期待，但缺乏充分和準確的訊息」。

張一鳴表示，多數人把這次事件問題焦點搞錯了，問題焦點不在於美方強制TikTok出售，這一做法即使遵循法律程序也存在不合理。他說，「這不是對方目的，甚至是對方不希望看到，其真正目的是希望全面的封禁以及更多」。

張一鳴認為，TikTok目前受到海外反華情緒影響，在美國等部分國家，有一些政客全面攻擊中國和中企，並在短期內形成一定氛圍，乃至公允的聲音被掩蓋。