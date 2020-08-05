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紐時：TikTok使盡全力避封殺 仍徒勞

世界日報 / 編譯張佑生／外電報導
在美國總統川普的巨大壓力下，TikTok正和微軟談判出售美國業務。 美聯社
在美國總統川普的巨大壓力下，TikTok正和微軟談判出售美國業務。 美聯社

紐約時報報導，科技世界裡有一條鴻溝，將在中國受嚴格控制的互聯網與世界其他地區網際網路分開，TikTok的中國創始人張一鳴開始跨越這條險惡鴻溝進軍海外時，採取了充分預防措施希望能立足美國，卻仍功敗垂成。此事恐對未來陸企進軍海外計畫產生深遠影響。

張一鳴讓抖音有兩個版本，海外版TikTok在中國無法使用，這樣用戶就不會受到北京當局的審查要求。他將TikTok用戶數據存放在美國維吉尼亞州和新加坡，在美國請專業經理人來管理TikTok營運，還聘請遊說者到美國國會爭取支持。

這些努力最後都沒什麼用。在美國總統川普的巨大壓力下，TikTok正和微軟談判出售美國業務。事實證明，在兩國衝突不斷升級的此刻，中美之間的數位高牆比以往任何時候都難以逾越。

只不過，這次製造障礙的是美國政府而非中國政府，這種升級可能預告了兩國企業未來會面臨更嚴格限制。

TikTok背後的中國社群媒體巨頭「字節跳動」成立於八年前，是中國第一個真正進軍全球網際網路成功的故事。字節跳動創始人張一鳴現年37歲，他在公司成立之初就開始推動海外擴張，他認為只有經營範圍遍及全球，才能確保位於技術最前端。

不過，TikTok雖然風靡美國青少年，卻因中國領導人習近平和中共強化對人民和企業的掌控，外界對TikTok的疑慮從未消失。不論TikTok讓多少非華人擔任高層主管，人們還是質疑它可能抵擋不住北京要求交出用戶數據或操縱內容的壓力。

類似的疑雲已籠罩在許多其他中國科技企業的頭上。TikTok急轉直下的命運，可能迫使這些公司重新評估國際雄心。

風險投資公司戈壁創投在香港的合夥人唐啟波說，他建議中國科技公司進軍海外時避開美國，到對中國外交友好的地方去投資，比如東南亞、中東和非洲，「如果你想走出去，到更困難的市場去經營，這沒問題，但會有後果和額外成本。這些中國科技企業家們未來應該意識到這一點」。

一位不具名的企業家3日在中文科技部落格「虎嗅」上更露骨的描述字節跳動處境：「美國業務一旦易手，等於失去構思全球化的半壁江山。」

抖音 TikTok

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