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8千萬用戶、50億美元商機！TikTok如此誘人，為何只有微軟要買？

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
相較於其他巨頭有爭議在身，無事一身輕的微軟，表態樂意接手時下最熱的TikTok。 路透
相較於其他巨頭有爭議在身，無事一身輕的微軟，表態樂意接手時下最熱的TikTok。 路透

摘要

1.雖然美國總統川普直接點名要「封殺」TikTok，但美國巨頭微軟仍發表新聞稿，確認有意買斷TikTok在美國、加拿大、紐西蘭與澳洲的營運業務，目前談判已重新獲得白宮與美國聯邦政府的默許，並以9月15日為談判期限。

2.TikTok在美業務價值估計為50億美元。這麼誘人的商機，為什麼其他科技巨頭不覬覦TikTok，只有微軟敢出聲要併購？

在歐美青少年間火紅的社群媒體抖音國際版「TikTok」，因為資訊安全及國安疑慮遭美國政府針對，總統川普更直接點名要「封殺」它，原本正與TikTok談判收購的美國科技巨頭微軟（Microsoft）也被迫即刻喊停。

不過，微軟2日發表新聞稿，確認有意買斷TikTok在美國、加拿大、紐西蘭與澳洲的營運業務，目前談判已重新獲得白宮與美國聯邦政府的默許，並以9月15日為談判期限。

根據《路透》（Reuters）報導，TikTok於中國以外地區總共有8億用戶，其中有10％、也就是8千萬名用戶在美國，其業務價值估計為50億美元。這麼誘人的商機，為什麼其他科技巨頭不覬覦TikTok，只有微軟敢出聲要併購？

微軟沒有反壟斷調查的包袱

上週美國4大科技巨頭蘋果、Google、亞馬遜和臉書才因為「網路平台市場壟斷」的議題，被叫到美國國會聽證，獨缺微軟，因為微軟在消費者網路市場，和前四者相比，真的是還好而已。

事實上，20年前，微軟也曾因為Windows系統太強勢，深陷壟斷爭議。《商業內幕》（Business Insider）指出，2014年納德拉（Satya Nadella）接任執行長後，重新整頓公司。微軟開始與競爭對手合作，並將獲利重點放在企業客戶，而非面向消費者的業務，就連旗下的社群平台領英（LinkedIn）也著重於專業人脈的連結，並沒有像臉書、推特的言論審查爭議。

加上這些年，微軟在各個市場中都不再被視為「超級巨獸」。亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）成為雲端市場龍頭；智慧型手機有蘋果在前；搜尋引擎則是Google稱霸，就連Xbox遊戲機，也落後索尼的PS4。

相較於其他巨頭有爭議在身，無事一身輕的微軟，當然樂意接手時下最熱的TikTok。

對於TikTok來說，也需要微軟的交易，維德布什證券 （Wedbush Securities）分析師艾維斯（Daniel Ives）告訴《USA Today》，微軟是最好的買家，因為它不像其他科技巨頭，正在被政府審查。他認為，微軟最後成功買下TikTok的機率高達八成。

美政府信任微軟的雲端系統

《金融時報》（Financial Times）報導指出，在TikTok、川普和微軟三方的電話會談中，TikTok不斷承諾會擴大對美的經濟投資，且多次澄清集團絕不會盜取用戶資料，或是有任何可能傷害美國國家安全的行為。但川普對於這套說法似乎不置可否，唯在微軟的主動表態會積極維護資安後，才「暫緩」封殺命令。

微軟承諾在完成收購後，旗下TikTok的用戶資料、使用數據與伺服器，將全數移回「美國本土」，微軟也將即刻中斷、並刪除字節跳動當前手中的「用戶資訊」，以滿足美國政府對於國安破口與資訊戰的疑慮。

事實上，微軟的雲端業務，的確可以有效地保護抖音用戶的資料，微軟自己也有LinkedIn、Github和Minecraft，在資安這塊的成功，有目共睹。而這些對數據的保護是微軟讓川普政府放心的重要關鍵。

TikTok可能是微軟的「回春」關鍵

《USA Today》分析指出，微軟一直以來都想擺脫老牌軟體公司的形象。收購TikTok，可以讓微軟獲得一個與臉書和Google旗下的Youtube競爭的平台，同時重塑自己在年輕人心目中的品牌形象。

目前微軟旗下的社群媒體，只有領英，eMarketer分析師威廉森（Debra Aho Williamson）表示，微軟收購TikTok是該公司進入一個快速成長中、以年輕人為導向的社群媒體產業的最佳良機。

另外，對微軟來說，買下TikTok還有一個重要收穫是：獲得海量用戶的數據資料。這些數據可以深入了解消費者行為，開發日後的硬體或軟體產品，例如Xbox。

微軟收購TikTok意向明確，這將是該公司迄今規模最大的收購案。盼未來45天與白宮達成共識，替老公司注入活水。

（參考來源：USA TodayFinancial TimesBusiness InsiderReuters

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

抖音 TikTok 微軟 雲端 資安 反壟斷 社群媒體

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