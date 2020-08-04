川普算盤打得精 收割TikTok一舉多得

要賣應賣給美國公司，而且美國政府應該從交易中抽成；如果微軟或其它公司未達成收購交易，那麼9月15日將在美國禁TikTok--這就是美國總統川普對TikTok的最新態度。上周五，川普曾威脅將禁止TikTok在美國的業務，甚至會馬上動用緊急經濟權力或簽署行政命令來強制執行該行動。美國國務卿龐培歐給出理由稱，「像TikTok、Wechat這些在美國營運的公司，都有可能直接把數據上繳給中國共產黨。」不過，在微軟向川普直接表態想取得TikTok在美國以及全球其它一些地區的經營權後，川普同意微軟繼續與TikTok母公司字節跳動就收購進行談判，但期限只能到9月15日。

戰略考量與保護本國企業

在德國科隆經濟研究所經濟學者克裡斯蒂安．魯舍博士（Dr. Christian Rusch）看來，這場圍繞Tiktok美國業務的爭端是美中戰略衝突的一部分，是華為等糾紛的繼續。他表示，「如果微軟成功收購TikTok在美國，甚至歐洲地區業務，意味著微軟將通過自己的服務器或者歐洲的服務器來處理數據，這樣一來將能夠較容易地反駁對TikTok可能將數據傳給中國的質疑。不過，據我所知，TikTok處理美國業務的服務器並不在中國，所以其實不通過收購，也可以用其它方式確保這些數據不會流往中國。」

魯舍博士認為，除戰略考量外，美國政府此舉當然還有經濟政策的因素：「TikTok不僅是社交媒體，也是短片平台，而且吸引了10億用戶，可以對Facebook，Youtube構成競爭。所以這也可能是美國人的一個封鎖政策，用來保護Facebook、Youtube等本國企業。」

微軟可借機「變酷」

對微軟而言，如果收購談判成功，意味著這家老牌科技巨頭打入了此前錯失的吸引年輕人的新領域。魯舍博士指出：「微軟過去一段時間來在不斷擴張，買下了職場社交平台Linkedln，視訊聊天工具Skype，遊戲網站Minecraft等等。如果收購TikTok，就可以將它和Sykpe和Zoom等一起相結合，打造出具有很大潛力的網絡。微軟已經有很多塊積木了，TikTok是很適合加進去的又一塊。」

德國明鏡在線文章評論說，微軟現在是在白宮的「祝福」下跟中國企業字節跳動談收購。微軟迄今無法真正打入年輕人的社交媒體市場，收購TikTok對該公司來說意味著接手其日益增長的廣告業務，打入年輕人的圈子。

此外，由於TikTok面臨不出售就會被禁的壓力，對微軟而言，無疑是出手的好時機。魯舍博士認為：「壓力越大，售價可能就越低。不過，最後的價格還會是一個大數目。看看微軟買Linkeldn花了多少錢，Facebook買Whatsapp花了多少錢，就會知道最後的數目不會低。」

提成的算盤打得太精？

川普表示他並不在乎是微軟還是別的企業收購TikTok，但買家必須是一家大的、安全的，「非常非常美國」的企業。他還明確提出政府要從交易中分得一勺羹，因為「是我們讓這筆交易發生的」，所以成交價「非常可觀的一部份」應該要進入美國國庫。

不過，川普的算盤也許打得太精了。中國外交部發言人汪文斌本周二指責美國是「在拿不出任何證據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓特定的非美國企業」，「是赤裸裸的霸凌行徑」。

《華爾街日報》援引裡奇蒙大學（University of Richmond)法學教授卡爾．托比亞斯(Carl Tobias)說，總統建議美國參與一項交易完全是非常規的，尤其是在他本人提出的一項交易中，「這個想法可能也是非法和不道德的」。彭博社寫道：「美國政府在自己沒有入股的公司交易中提成，這在最近的歷史上是前所未有的。

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