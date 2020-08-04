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TitTok粉絲怒懟川普：你不用腦子是嗎？

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一位在TikTok走紅的明星寫歌嘲笑川普禁用TikTok的念頭。圖／德國之聲中文網
一位在TikTok走紅的明星寫歌嘲笑川普禁用TikTok的念頭。圖／德國之聲中文網

一位在TikTok走紅的明星寫歌嘲笑川普禁用TikTok的念頭。她的用戶名為@ maya2960，本周一（8月3日）發表說唱歌曲《說說川普》（Trump Freestyle），迅速在TikTok上獲得上百萬的觀看和50萬點讚。

「小唐納，你不用腦子是嗎？這可不像一個商人哦。」她唱道，「你可以禁止這款應用，又會出來新的應用。有需求就必然有供應。」

歌詞中承諾說，TikTok用戶將會堅持戰鬥，絕不妥協，並引用了美國憲法第一修正案反對政府審查，捍衛言論自由。

另一個引人注目的短片的標題是「我試圖說服川普讓我們保留TikTok」的標題，影片中一個女人將她的臉染成橙色，砌上磚牆。

美國喜劇演員丹尼爾斯（Elijah Daniels）在推特上和他的TikTok粉絲道別，譴責川普領導無方導致新冠病毒荼毒生靈，隨後又想要奪走一個讓人們精神振奮的應用。

20位粉絲總數超過1億的TikTok明星在自媒體平台《媒介》（Medium）上發表致川普公開信，反對禁止該款應用。

公開信中寫道：「與TikTok上即時拍下的歡樂和搞笑相比，Twitter這個被仇恨主導的虛擬世界什麼都不是。」

「因此，與其消滅TikTok，不如利用這次機會通過公開募股分拆美國的TikTok，或者讓它出售給美國公司，讓資本主義而不是政府來解決這個問題。」

川普周一表示，給TikTok 6個星期的時間，將其在美國的業務出售給一家美國公司，否則就會關閉。他同時希望美國政府從交易中抽成。川普說：「它必須是一家美國公司……所有者必須在這裡」，「我們不希望有任何安全問題。」

川普說，微軟正在與TikTok進行談判。TikTok在全球擁有多達十億用手機制作60秒短影片的用戶。

但是美國官員認為，該款應用可能會與中國情報部門共享數百萬美國人的個人數據，構成了國家安全風險。川普責令TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）在9月中旬前達成協議。川普說，無論成交價如何，其中 「非常可觀的一部份&」應該要進入美國國庫，因為「是我們促成了這筆交易」。

川普將這個要求比作房東向租戶私下收取額外費用。事實上，這種做法在包括紐約在內的世界各地都是非法的。這位億萬富翁總統在紐約建立了自己的房地產帝國。

一些TikTok用戶懷疑，川普總統的威脅與該款應用在活動人士中受歡迎有關，例如種族歧視抗議者。

6月，大批「韓流飯（韓國音樂迷）」預訂了並不打算使用的門票，推高了川普總統在俄克拉荷馬州集會的期望值，讓川普尷尬收場。此前，俄克拉荷馬州塔爾薩市這場集會作為川普參選連任的重大活動而大肆宣傳。川普競選團主席在推特上說，門票預訂已超過100萬張。但是，據當地消防部門統計，只有6200人到場。

@ maya2960唱道：「在塔爾薩出醜之後，我不認為這純屬巧合：突然之間，你想要禁止TikTok。」

上述公開信說，TikTok吸引了一代人，他們在互聯網上度過了自己的童年，他們在Facebook和Google等網絡巨頭主導的虛擬世界之外，發現了自己的平台。

「對於該款應用如何收集用戶數據，的確令人擔憂，美國應該回應。」公開信聯署者說，「但是具有諷刺意味的是，它是第一家挑戰那些終結互聯網開放的巨頭的公司。」

美國投資銀行Wedbush分析師艾維斯（Dan Ives）在給投資者的一份報告中說，微軟收購TikTok的可能性很大。艾維斯說：「微軟收購TikTok將是一場政變。」他指出，這筆交易估值大約為400億美元。

微軟通過為用戶提供軟件服務而發展壯大，但是除了Xbox之外在游戲市場無所作為。艾維斯認為，TikTok將是在社交媒體領域挑戰Facebook的機會。

張平/ 達揚 （法新社）

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抖音 TikTok 川普

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