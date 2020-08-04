面對美國...TikTok是浪尖上的英雄 還是不抵抗的「跪族」？

上周以來，TikTok（抖音海外版）的命運隨著川普政府態度的變化而變得更加風雨飄搖。川普先是表示堅決反對微軟公司收購TikTok， 但昨天（8月3日）他改口說不再反對這筆交易，但同時他也給這筆交易劃上時間線——TikTok必須在9月15日之前賣給美國，否則就得關門大吉。川普還強調，無論是微軟公司還是其它美國企業完成同TikTok的收購交易後，將會有相當大一部分錢必須交給美國財政部。他說：「因為是我們讓這筆交易成為可能。」

《紐約時報》評論稱，川普的表態至少表明TikTok得到了暫時的「緩刑」。

中國官方：完全是政治操弄

昨天，中國外交部發言人汪文斌在回應有關美國國務卿龐培歐聲稱川普政府很快將對包括抖音海外版（TikTok）和微信等在內的一些被認為威脅美國家安全的中國軟件採取措施的相關提問時表示，「美方泛化國家安全概念，在拿不出任何證據的情況下對有關企業做有罪推定並發出威脅，這違背市場經濟原則，暴露了美方所謂維護公平、自由的虛偽性和典型的雙重標準，也違反了世貿組織開放、透明、非歧視原則，中方對此堅決反對」。

本周二（8月4日）， 汪文斌在新聞例會上再次強調， 中國有關企業按照市場原則和國際規則在美展開商業活動，遵守美國法律法規，但美方以「莫須有」的罪名進行設限打壓，這完全是政治操弄。他說：「美方務必不要打開潘多拉的盒子，否則將自食其果。」汪文斌再次重申中方的態度，「我們呼籲美方認真傾聽本國和國際社會的理性聲音，不要將經濟問題政治化，為各國市場主體在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境，多做有利於全球經濟發展的事」。

張一鳴：格局大，ego小

8月3日，TikTok母公司字節跳動創始人張一鳴發送公司全員信，回應了TikTok美國業務面臨被CFIUS（美國外資投資委員會）強制要求出售的問題。他在信中回顧了近一年來TikTok在北美的遭遇，坦承還沒有完全決定最後的解決方案。

張一鳴在信中專門感謝中國同事。認為「總體上大家真的做到了格局大、ego小」。他表示，作為「全球公司」，要具備「火星視角」。「不站在火星視角，在工作中會容易無心地冒犯不同國家的文化和價值觀，或者把自己的習慣標準強加給不同文化背景的同事」。

他在信中表示理解為什麼目前輿論對公司進行特別激烈的批評，他寫道：「人們對一家中國人創立走向全球公司有很高的期待，但是沒有很充分和準確的訊息，加上民眾對當前美國政府很多行為有怨氣，所以容易對我們有特別激烈的批評。」但是，「復雜的事情在一定時期並不適合在公共環境中說。」、「對於公眾的意見，我們要能接受一段時間的誤解。希望大家也不要在意短期的損譽，耐心做好正確的事。這也是格局大，ego小」。

張一鳴還在信中指出，「在美國等部分國家，有一些政客全面攻擊中國和中國企業至少在短期內形成了一定的氛圍，乃至有更全面視角和中肯看法的人也不能公開說公允的話」。他呼籲公司員工「也要特別理解非中國員工的處境，也要預計未來有更多的困難」。

中國網友：從同情到鄙視

7月31日，美國總統川普在白宮表示他正在考慮禁止TikTok的消息公布之後，互聯網上中國網友對TikTok一片同情之聲。不少人指責美國「一副強盜模樣，見到好東西伸手就搶」。有人惋惜「中國好不容易出現一個能真正走出世界還發展的這麼好的互聯網公司，最終也就落得這個命運」。還有人諷刺說，「這不自由，不符合美國人設」。

不過一天之後就有消息傳出，根據新的交易提議，字節跳動將完全退出，而微軟將接管TikTok在美業務。一些總部位於美國的字節跳動投資者可能有機會獲得該業務的少數股權。很多中國網友批評字節跳動做出的這一決定「開了一個壞頭」，因為這意味著「以後中國企業都可以被賣掉了」。還有人表示，「我理解你（字節跳動），但看不起你（字節跳動）」。還有人說：「對字節跳動瞬間感覺非常負面，資本果然沒骨頭 。」更是有人把張一鳴直接稱作「跪族」。

針對張一鳴昨天發出的公司全員信，不少網友也糾結於信中的「中國同事」這一表述，認為為什麼不直接寫「國內同事」，而是「中國同事」？還有人解讀張一鳴信中的「格局大」指的是「不抵抗就等於格局大」。還有人不解張一鳴為什麼將「政治衝突」輕描淡寫為「文化衝突」。

按照目前美國政府給出的時間表，9月15日之前，TikTok的命運將最終塵埃落定。但是這之前是否再會出現反轉，輿論再會對字節跳動以及張一鳴做出何等評價，這便不得而知了。

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