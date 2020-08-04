快訊

李開復：美強迫收購TikTok還收中間費 不可思議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收購TikTok 微軟拚9月15日前談妥

聯合報 / 編譯李京倫／綜合報導
微軟爭取在九月十五日前完成收購TikTok的談判。圖為上海一個平板電腦三日顯示TikTok軟體。（歐新社）
微軟爭取在九月十五日前完成收購TikTok的談判。圖為上海一個平板電腦三日顯示TikTok軟體。（歐新社）

微軟二日發表聲明指出，執行長納德拉已與美國總統川普通話，接下來微軟將迅速採取行動，就收購來自中國大陸的短影音社交軟體「海外版抖音TikTok，與TikTok母公司「字節跳動」談判，爭取在九月十五日前完成談判。這是微軟首次證實有意收購TikTok的美國業務。微軟表示，交易談判還涉及TikTok在加拿大、澳洲和紐西蘭的業務。

聲明感謝美政府、川普親自參與

微軟在聲明中說，「感謝美國政府和川普總統親自參與」，將繼續為美國提供強有力的安全保障。

華爾街日報：微軟買TikTok創3贏

華爾街日報報導，如果微軟買下TikTok，微軟將在社群媒體領域突飛猛進，美國政府也能因為成功把TikTok轉為美國人所有而宣稱勝利，字節跳動也能解決所謂TikTok危害國家安全疑慮。

微軟與字節跳動洽談收購TikTok美國業務已有數周，美國政府官員也有參與，兩家公司原本認為三日可望談妥交易大框架，不料川普七月卅一日表態要禁用TikTok，導致談判暫停。

參與談判者並不清楚，川普到底是真想禁用TikTok，還是幫微軟向字節跳動施壓以促成交易。一名美國國家安全官員被問到此事時，並未否認川普意在施壓的可能性，這名官員回答：「你看過川普寫的『交易的藝術』這本書嗎？」

美國官員擔心TikTok可能會將從美國人那裡收集的數據交給北京當局，TikTok表示永遠不會這麼做。美國官員還認為這款軟體可能用來傳播宣傳中國的內容，並擔心該平台的審核人員審查內容以取悅北京當局。TikTok說，正不斷調整內容政策以適應開展業務的市場，包括美國市場，同時表示這方面的政策制定不受北京當局影響。

微軟在二日的聲明中說，收購TikTok業務後，將確保TikTok美國用戶的數據轉移並保存在美國。微軟說，TikTok易主後，相關業務將延續受歡迎的用戶體驗，同時加強隱私和安全保護。

微軟表示，可能會讓其他美國投資者有機會購買TikTok少數股權，但也說談判仍在初步階段，交易能否完成尚不確定。

美防中資軟體竊個資 微信也入列

美國國務卿龐培歐二日表示，某些中國應用程式軟體公司把用戶資料直接傳給北京當局，對美國國家安全已構成潛在威脅，川普很快將採取行動。龐培歐提及的中國應用程式，除抖音外，還有騰訊公司的微信。

抖音 TikTok

延伸閱讀

TikTok母公司證實 擬在美國外設立總部

川普的「抖音抄家令」：賣掉或關閉？微軟收購TikTok談判45日倒數

禁抖音、微信？ 川普最快今天公布

擬正式提名川普為候選人 共和黨月底全代會破天荒拒媒體

相關新聞

面對美國...TikTok是浪尖上的英雄 還是不抵抗的「跪族」？

上周以來，TikTok（抖音海外版）的命運隨著川普政府態度的變化而變得更加風雨飄搖。川普先是表示堅決反對微軟公司收購TikTok， 但昨天（8月3日）他改口說不再反對這筆交易...

川普威脅TikTok限期出售 陸外交部：勿打開潘朵拉盒子

美國總統川普3日（當地時間）稱TikTok必須在9月15日前賣給美國公司，否則必須關門，大陸外交部發言人汪文斌於4日主持...

TitTok粉絲怒懟川普：你不用腦子是嗎？

一位在TikTok走紅的明星寫歌嘲笑川普禁用TikTok的念頭。她的用戶名為@ maya2960，本周一（8月3日）發表說唱歌曲《說說川普》（Trump Freestyle），迅速在TikTok上獲得上百萬的觀看和50萬點讚...

TikTok母公司創辦人：全面封禁才是美方真正目的

短影音平台TikTok母公司北京字節跳動（ByteDance）創辦人張一鳴今天針對近期出售美國業務事件表示，美方真正的目...

【Bloomberg】川普追殺抖音 開闢美中科技全新戰線

美國川普政府追殺抖音國際版TikTok，手法可謂「以彼之道，還施彼身」，針對北京開闢全新戰線。全球最大的兩個經濟強權對彼此科技公司設限，將產生重大後果。

李開復：美強迫收購TikTok還收中間費 不可思議

大陸短影音平台抖音海外版「TikTok」美國業務受挫一事引起熱烈輿論，不少大陸網友感到義憤填膺，創新工場董事長兼首席執行...

不加入美印澳封殺陣營！菲律賓總統府：沒理由禁TikTok

CNN報導，菲律賓4日表示不會禁止中國大陸短影音社交軟體「海外版抖音」TikTok，即便其他國家因國安問題採取了這種舉措...

字節跳動張一鳴：全面封禁才是美方真正目的

抖音（TikTok）母公司字節跳動的創始人張一鳴4日發表一封內部信，回應公司出售TikTok美國業務事件，他指出，CFI...

3分鐘看懂 TikTok為什麼可能被出售？

美國科技巨擘微軟（Microsoft）有意收購中國大陸字節跳動公司的短影片應用程式TikTok（海外版抖音），川普政府對...

華爾街日報：川普為抖音獅子大開口 微軟應拒絕

誓言禁用國際版抖音TikTok的美國總統川普3日在白宮說，同意包括微軟在內的美國公司買下TikTok，但交易若破局，將在...

微軟洽購TikTok 願意接受全面安檢

微軟公司(Ｍicrosoft)證實，正與北京字節跳動科技有限公司(ByteDance Technology)洽談收購熱門影音平台抖音(TikTok)在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭地區的業務，協商過程可望在今年9月15日之前出爐。

全球化困難多！字節跳動控臉書抄襲抹黑

針對外界頻傳美方封鎖海外版抖音「TikTok」的傳言，母公司「字節跳動」2日發文回應，公司致力於成為一家全球化公司。在這個過程中，面臨著各種複雜和難以想像的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手臉書（Facebook）的抄襲和抹黑。

熱門新聞

美國大選最糟狀況推演 三州揚言脫美、軍方決定新總統

李開復：美強迫收購TikTok還收中間費 不可思議

終於！東京新冠檢測站捨棄傳真機 改用電腦通報結果

金正恩斥養狗是資本主義行為 下達「禁狗令」部分犬隻成食材

靠電腦印支票成功開回保時捷 經銷商三天後才知被騙

晚節不保！西班牙遜位老王卡洛斯 將流亡海外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。