收購TikTok 微軟拚9月15日前談妥

微軟二日發表聲明指出，執行長納德拉已與美國總統川普通話，接下來微軟將迅速採取行動，就收購來自中國大陸的短影音社交軟體「海外版抖音」TikTok，與TikTok母公司「字節跳動」談判，爭取在九月十五日前完成談判。這是微軟首次證實有意收購TikTok的美國業務。微軟表示，交易談判還涉及TikTok在加拿大、澳洲和紐西蘭的業務。

聲明感謝美政府、川普親自參與

微軟在聲明中說，「感謝美國政府和川普總統親自參與」，將繼續為美國提供強有力的安全保障。

華爾街日報：微軟買TikTok創3贏

華爾街日報報導，如果微軟買下TikTok，微軟將在社群媒體領域突飛猛進，美國政府也能因為成功把TikTok轉為美國人所有而宣稱勝利，字節跳動也能解決所謂TikTok危害國家安全疑慮。

微軟與字節跳動洽談收購TikTok美國業務已有數周，美國政府官員也有參與，兩家公司原本認為三日可望談妥交易大框架，不料川普七月卅一日表態要禁用TikTok，導致談判暫停。

參與談判者並不清楚，川普到底是真想禁用TikTok，還是幫微軟向字節跳動施壓以促成交易。一名美國國家安全官員被問到此事時，並未否認川普意在施壓的可能性，這名官員回答：「你看過川普寫的『交易的藝術』這本書嗎？」

美國官員擔心TikTok可能會將從美國人那裡收集的數據交給北京當局，TikTok表示永遠不會這麼做。美國官員還認為這款軟體可能用來傳播宣傳中國的內容，並擔心該平台的審核人員審查內容以取悅北京當局。TikTok說，正不斷調整內容政策以適應開展業務的市場，包括美國市場，同時表示這方面的政策制定不受北京當局影響。

微軟在二日的聲明中說，收購TikTok業務後，將確保TikTok美國用戶的數據轉移並保存在美國。微軟說，TikTok易主後，相關業務將延續受歡迎的用戶體驗，同時加強隱私和安全保護。

微軟表示，可能會讓其他美國投資者有機會購買TikTok少數股權，但也說談判仍在初步階段，交易能否完成尚不確定。

美防中資軟體竊個資 微信也入列

美國國務卿龐培歐二日表示，某些中國應用程式軟體公司把用戶資料直接傳給北京當局，對美國國家安全已構成潛在威脅，川普很快將採取行動。龐培歐提及的中國應用程式，除抖音外，還有騰訊公司的微信。