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孟晚舟軟禁待遇 加拿大人很不平

2019-03-08 18:02世界日報 中國新聞組／北京8日電

加拿大卑詩省法院6日對華為公司財務長孟晚舟引渡案舉行聽證會，孟晚舟去年底獲保釋後，便被戴上電子手環和腳鐐進行全天候監控，但許多加拿大人認為，孟晚舟被軟禁地點是她的豪宅，還能在警衛陪同下自由外出，和遭中國政府逮捕的加國公民成明顯對比。

紐約時報報導，許多加拿大人認為，中國的逮捕行動顯然是報復加拿大。孟晚舟雖配戴GPS電子腳鐐、遭24小時監視，但能在城市內自由活動。而去年12月被中國逮捕的加拿大人康明凱與斯帕弗，一直被關在秘密的拘留所，律師與家人都無法探視，另名加拿大人謝倫伯格也因走私毒品遭中國判處死刑。

報導指出，對當地人來說，孟晚舟只是個來溫哥華炒房的有錢外國人，他們讓溫哥華房價狂飆，成為北美房價負擔最沉重的城市之一。

西蒙菲莎大學兼任教授甄瑞謙說，「孟晚舟引起溫哥華居民對嚴重貧富不均的憤怒和怨恨，民眾認為一些外國人在此購買自由，錢來人卻不來，把溫哥華變成一個藏錢的避險城市」，並稱「人們不滿她被軟禁在一座豪宅，兩名加拿大人卻關在中國監獄裡。」

甄瑞謙並指出，孟晚舟位在溫哥華市西邊登巴區的房子價值600萬加幣（約446萬美元），該區原本是溫哥華代表性的中產階級住宅區，如今卻被外資炒到房價高不可攀，只有富豪才住得起。

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