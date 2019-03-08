反擊！華為控告美國政府違憲 北京當局支持

2019-03-08 00:13 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



華為輪值董事長郭平（前中）七日在深圳舉行記者會說明為何控告美國政府。 （歐新社） 分享 facebook

中國大陸通訊設備龍頭華為公司六日在德州控告美國政府，華為表示美國用來禁止聯邦機構使用華為設備的法律違憲。美國川普政府以國安為由要求各國一起封殺華為，這起訴訟是華為迄今最積極的反擊行動。

北京當局表示支持華為提告。大陸外交部發言人陸慷七日表示，企業透過合法方式維護正當權益是完全正當、完全可以理解的。美國白宮和司法部六日都不願對此案發表意見。

美國總統川普去年八月簽署「二○一九年國防授權法案」，以國安威脅為由禁止聯邦政府使用華為設備，美國主要電信商也因此避免使用華為設備，澳洲等幾個美國盟邦在川普政府要求下，表示將禁止華為參與５Ｇ網路建設。

華為否認美國指控，六日在華為美國總部所在地德州東區聯邦地區法院控告美國政府。華為副董事長兼輪值董事長郭平七日在深圳總部舉行記者會說：「這項禁令不僅不合法，也限制華為與其他對手公平競爭的能力，最終傷害美國消費者。」

郭平說：「美國國會未能提供任何支持限制華為產品的證據，我們不得不採取法律行動，作為適當且最終的解決辦法。」

華為認為，美國國會通過的禁用華為設備法案，立法實施過程沒有經過公正的聽證會或給予華為辯駁機會，等於未經審判就認定華為違法。郭平表示，「美國國會扮演了法官、陪審團和執法者角色，這是違憲的」，也違反褫奪權利的相關法律。法案中還規定以行政程序剝奪華為權利，形同國會包辦立法、司法和行政權，違反國會及政府機構間的分權機制。

美國和華為之間正進行多場法律戰。去年十二月，加拿大應美國要求逮捕了華為創辦人任正非的長女、華為財務長孟晚舟，美國指控孟晚舟違反制裁伊朗相關規定，尋求將她引渡至美國受審，孟晚舟本周反控加拿大政府非法拘留她。

另外，今年一月，美國還指控華為竊取智財權和違反制裁規定。華為否認違法。