親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華為提告美政府
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反擊！華為控告美國政府違憲 北京當局支持

2019-03-08 00:13聯合報 編譯陳韻涵／綜合報導

華為輪值董事長郭平（前中）七日在深圳舉行記者會說明為何控告美國政府。 （歐新社）
華為輪值董事長郭平（前中）七日在深圳舉行記者會說明為何控告美國政府。 （歐新社）
分享

中國大陸通訊設備龍頭華為公司六日在德州控告美國政府，華為表示美國用來禁止聯邦機構使用華為設備的法律違憲。美國川普政府以國安為由要求各國一起封殺華為，這起訴訟是華為迄今最積極的反擊行動。

北京當局表示支持華為提告。大陸外交部發言人陸慷七日表示，企業透過合法方式維護正當權益是完全正當、完全可以理解的。美國白宮和司法部六日都不願對此案發表意見。

美國總統川普去年八月簽署「二○一九年國防授權法案」，以國安威脅為由禁止聯邦政府使用華為設備，美國主要電信商也因此避免使用華為設備，澳洲等幾個美國盟邦在川普政府要求下，表示將禁止華為參與５Ｇ網路建設。

華為否認美國指控，六日在華為美國總部所在地德州東區聯邦地區法院控告美國政府。華為副董事長兼輪值董事長郭平七日在深圳總部舉行記者會說：「這項禁令不僅不合法，也限制華為與其他對手公平競爭的能力，最終傷害美國消費者。」

郭平說：「美國國會未能提供任何支持限制華為產品的證據，我們不得不採取法律行動，作為適當且最終的解決辦法。」

華為認為，美國國會通過的禁用華為設備法案，立法實施過程沒有經過公正的聽證會或給予華為辯駁機會，等於未經審判就認定華為違法。郭平表示，「美國國會扮演了法官、陪審團和執法者角色，這是違憲的」，也違反褫奪權利的相關法律。法案中還規定以行政程序剝奪華為權利，形同國會包辦立法、司法和行政權，違反國會及政府機構間的分權機制。

美國和華為之間正進行多場法律戰。去年十二月，加拿大應美國要求逮捕了華為創辦人任正非的長女、華為財務長孟晚舟，美國指控孟晚舟違反制裁伊朗相關規定，尋求將她引渡至美國受審，孟晚舟本周反控加拿大政府非法拘留她。

另外，今年一月，美國還指控華為竊取智財權和違反制裁規定。華為否認違法。

孟晚舟川普國安華為
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

華為告美國 意在歐洲市場

2019-03-07 21:58

6年前就盯上華為 美曾扣孟晚舟隨身電子裝置

2019-03-07 14:10

孟晚舟引渡聽證「法理不常見」 開庭延到5月

2019-03-07 14:09

反制圍堵 華為設3大戰線

2019-03-07 14:07

華為：美涉入侵公司伺服器

2019-03-07 14:06

華為再反擊 控美政府違憲

2019-03-07 14:05

影／華為狀告美國政府禁用其產品 孟晚舟出席引渡聽證

2019-03-07 13:50

分析：華為反擊控告 恐掀「逆火效應」

2019-03-07 12:23

華為控告美政府 銷售限制條款違憲

2019-03-07 10:57

華為反控美政府入侵伺服器 稱握有證據

2019-03-07 10:44

華為重要聲明：決定控告美國政府

2019-03-07 10:25

不滿遭圍堵準備反擊 華為將宣布對美提告

2019-03-07 10:22

悍然提告！華為控美禁令違憲 員工做咖啡杯望「晚舟早歸航」

2019-03-07 10:21

孟晚舟微笑出庭 法院外抗議人士燒五星旗

2019-03-07 10:17
看更多

熱門文章

悍然提告！華為控美禁令違憲 員工做咖啡杯望「晚舟早歸航」

2019-03-07 10:21

人瑞級巨鱷被殺 地盤大戰恐掀腥風血雨

2019-03-07 11:47

為求增大陰莖 鑽石大亨心臟病發死命喪手術台

2019-03-07 13:57

美國務院宣布 宗教自由大使將訪台

2019-03-07 06:20

CNN：新加坡擬向美購F35 跟中國大陸有什麼關係？

2019-03-07 15:11

美參議員自爆軍中遭性侵 體系回應像「再次強暴我」

2019-03-07 08:44

華為反控美政府入侵伺服器 稱握有證據

2019-03-07 10:44

注意！到義大利五鄉地穿拖鞋 最高罰8.8萬元

2019-03-07 15:14

尖峰時段教小孩買日本地鐵票 同行網友怒：挑錯時機

2019-03-07 10:02

想成功？ 億萬富豪每天做這六件例行小事

2019-03-07 18:39

經濟成長疑慮拖累美股連跌三日 道瓊下挫133點

2019-03-07 06:54

無尾熊性感照成名 將負責傳宗接代重任

2019-03-07 13:29

加幣、澳幣雙雙下跌 兩國大央行比Fed還鴿派

2019-03-07 08:19

分析：華為反擊控告 恐掀「逆火效應」

2019-03-07 12:23

歐洲最新研究證實：吃「精液」能長壽 千萬別浪費啊！

2019-03-07 23:52

年吸金1500億「酷MA萌」 中文名字改成熊本熊

2019-03-07 13:51

中國銷售失速 瑞薩生產線停工最長2個月

2019-03-07 09:10

華為重要聲明：決定控告美國政府

2019-03-07 10:25

川普打關稅戰 美國貿易赤字為何不減反增？

2019-03-07 13:51

影／美非裔男在自家庭院撿垃圾 竟遭路過員警握槍盤查

2019-03-07 18:02

消失的一頁找到了 愛因斯坦手稿完整重現

2019-03-07 17:48

華為控告美政府 銷售限制條款違憲

2019-03-07 10:57

蘋果一半美國員工沒大學學歷 庫克引以為傲

2019-03-07 21:45

若無協議脫歐 豐田生產線恐於2023年撤離英國

2019-03-07 07:53

歐盟嘆無力回天 梅伊脫歐協議恐再大敗

2019-03-07 14:33

銀行股價位便宜卻不受青睞？ 專家點出投資人不捧場原因

2019-03-07 18:21

不滿遭圍堵準備反擊 華為將宣布對美提告

2019-03-07 10:22

華為悍然提告！ 指控美國政府禁令違憲

2019-03-07 10:28

北韓廢棄寧邊核設施 每年仍能生產3枚核武

2019-03-07 11:46

電影效果太強 隕石比想像中堅硬

2019-03-07 16:20

美國國家公園步道石塊 驚見恐龍腳印

2019-03-07 22:39

男子撒尿幫光臀男洗頭！巴西總統分享影片遭批

2019-03-07 09:45

實體錢包來日不多了！ 剩這2大障礙尚待克服

2019-03-07 17:53

英王室社群小編出手 狂刪辱罵梅根留言

2019-03-07 23:17

美中貿易談判 川普：達成好協議、或沒有協議

2019-03-07 09:36

華為告美國 意在歐洲市場

2019-03-07 21:58

大陸30歲世代如何進軍海外炒房？ 全靠這類網站搞定

2019-03-07 20:56

孟晚舟案5月8日再開庭 辯方律師準備長期抗戰

2019-03-07 03:32

孟晚舟引渡聽證「法理不常見」 開庭延到5月

2019-03-07 14:09

觀察站／川普打貿易戰 為何擋不住赤字？

2019-03-07 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top