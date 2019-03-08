反制美國圍堵 華為設3大戰線

2019-03-08 00:21 聯合報 記者羅印冲／綜合報導



華為輪值董事長郭平（左）和代表華為控告美國政府的律師戴伊（右），七日在深圳舉行記者會。 （歐新社） 分享 facebook

大陸電信設備龍頭華為控告美國政府，指控美國透過法律限制使用華為設備是違憲。消息一出，中共官方、媒體和大陸網友全部力挺華為。

中共外交部發言人陸慷指出，企業透過合法方式維護自身正當權益，是完全正當，也是完全可理解的。至於中國大陸政府會不會與華為一起採取訴訟，陸慷說，「到目前為止，我沒有掌握這方面情況」。

陸慷表示，華為是就美國國會通過的「二○一九年國防授權法」的合憲性問題，提起訴訟。關於法案本身，當時大陸政府也就其中涉陸內容，向美國政府和美國有關方面提出嚴正交涉，表明中方的反對立場。

環時社評稱，這是華為受到美國打壓和迫害後，做出的絕地反擊。由於美國對華為打壓動機不純，政治色彩非常明顯，華為狀告美國政府於情於理都很堅實。

社評還說，美國打壓中國大陸企業，折射出的是華盛頓面向「中國崛起」時的理性喪失。

香港經濟日報分析，華為反制的第一戰線是法律。在美國和加拿大分別採取法律行動，應對美國對華為的銷售限制和加拿大「非法拘留」華為副董事長兼財務長孟晚舟。

其次是產業戰線，美國司法等部門指控華為涉嫌違反美國對伊朗禁令，以及侵犯智慧財產權後，美方或以此為由禁止美國公司向華為供應零組件，為防範這個情況，華為正增加零組件的儲備。日本經濟新聞就指，華爲向村田製作所、東芝記憶體等日本企業提出要求，希望對華為增加智慧手機零組件供應。

第三是公關戰線。華為創辦人任正非近期密集接受外媒訪問，撇清與大陸政府關係，華為高層在世界移動大會向西方業者說明，華為產品沒有信息安全問題。日前，華為安排境外記者參觀深圳總部，都是反制美方圍堵的公關攻略。