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5G用華為設備有安全隱憂？ 各國關切

2019-03-08 00:48聯合報 編譯張江寧／報導

5Ｇ網路使用華為設備是否會構成安全隱憂無關，各國政府都很關切。 （美聯社）
5Ｇ網路使用華為設備是否會構成安全隱憂無關，各國政府都很關切。 （美聯社）
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中國大陸電信巨擘華為六日控告美國政府，指控美國政府禁用華為設備的相關做法違憲。紐約時報說，這樁訴訟將迫使美國政府更公開陳述反對華為的理由，華為本身也可能受傷，因其商業活動、與中國政府關係，都將在訴訟過程受到更嚴密審視。

美國政府主張華為構成安全威脅，因其設備可能被中國政府用來監控及擾亂通訊系統。華為否認指控，表示這起訴訟可證明其清白。

華為一直主張自己是民間企業，和北京當局無關，更不可能配合大陸當局監控客戶。

華為不滿美國政府不斷指控其設備可能安裝後門、可能用來監聽竊密，卻從來不拿出證據。

美國司法部今年稍早曾起訴華為，但案件內容是指控華為違反美國對伊朗的經濟制裁和偷竊智慧財產權，這兩項訴訟，都和5Ｇ網路使用華為設備是否會構成安全隱憂無關，而這才是世界各國政府關切的核心問題。

華為的訴訟以此為主攻，逼迫美國政府提出令人信服的理由。

俄國知名防毒軟體業者卡巴斯基幾年前遭美國禁用時，也曾在美國提出類似訴訟，最後敗訴。紐約時報指出，華為這次控告美國政府，可能難以推翻美國對於華為的抵制。

不過，歐洲和其他國家政府正密切關注這起訴訟，華為也許期盼能藉此能讓這些國家放心使用華為。

在世界各國都準備好花大錢構築新一代5Ｇ網路時，華為設備是否安全的相關論戰無疑已進入關鍵時刻。５Ｇ網路更快，也將把手機和更多感測器及資料蒐集系統連結。這套系統內任何可能遭滲透的弱點，後果可能都比過去更加嚴重。

紐約時報偷竊北京華為
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