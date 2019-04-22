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JHBL冠軍戰／明仁、大倫 稱王封后

2019-04-22 00:41聯合報 記者林宋以情／台北報導

明仁國中宋昕澔（中）切入上籃，遭神岡國中嚴密防守。 記者侯永全／攝影
明仁國中宋昕澔（中）切入上籃，遭神岡國中嚴密防守。 記者侯永全／攝影
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一○七學年度JHBL國中籃球甲級聯賽，苗栗縣成為最大贏家，包辦男、女籃雙料冠軍。大倫國中女籃頂住北市民族第三節逆襲，七十八比六十七首嘗封后滋味。明仁國中男籃則用三分雨射垮「黑馬」中市神岡，笑納隊史第四座冠軍。

明仁曾在九十五年、九十九年、一○二學年三度掄元，去年亞軍飲恨不敵北市金華，今年四強賽甜蜜復仇。昨天碰上十七連勝闖決賽的神岡，儘管次節一度被追到一分差，但明仁第三節外線手感爆發，全場飆進十四記三分球，粉碎神岡的冠軍夢。

明仁教頭邱國達表示次節防守沒到位，但球員冷靜調整後，仍能即時回神。邱國達也點名攻下全隊最佳廿四分、摘下男子組MVP的宋昕澔，認為他有陳盈駿的影子，「他能鋒能衛，能得分重點是願意防守，而且一點就通，跟學長陳盈駿很像。」

大倫女籃一○五學年奪隊史最佳第四，去年第八，本季被視為奪冠熱門，但決賽前主力彭詩婷一度肺炎住院兩周。決賽得分、籃板都各十二的彭詩婷說，大病初癒後，練球一度快昏倒，幾天後就「鐵腿」，「但我告訴自己最後一年了，不想因為生病放棄決賽。」

民族第三節在「閃電俠」宋瑞蓁領銜下，從落後十六分追平，但末節大倫游沁樺、邱詠鈴、謝蕎亦展現成熟度，穩穩守成，笑納隊史首冠。

北市苗栗縣JHBL
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