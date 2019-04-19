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JHBL四強／神岡續扮黑馬 戰永吉雙塔

2019-04-19 23:47聯合報 記者劉肇育／台北報導

神岡國中史魯齊（中）在籃下接獲隊友妙傳放進兩分。 記者余承翰／攝影
神岡國中史魯齊（中）在籃下接獲隊友妙傳放進兩分。 記者余承翰／攝影
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從去年暑假訂下八強目標到一路提高到打進冠軍賽，國中聯賽大黑馬神岡國中在昨天八強賽最後一戰以八十六比六十一擊敗衛冕軍金華國中後，以一波十六連勝挺進四強、達成階段性目標，續寫黑馬傳奇。

金華國中莊元鎮（右）閃過防守上籃得分。 記者余承翰／攝影
金華國中莊元鎮（右）閃過防守上籃得分。 記者余承翰／攝影
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重新建隊五年、挑戰甲級第三年的神岡，今年在男子組賽場一路過關斬將，在八強賽開打前已成為冠軍最大熱門，昨天在史魯齊與潘彥宏皆拿下「雙十」領軍下，終場以廿五分差距搶下龍頭，今天四強賽將對上另一支強權永吉。

神岡國中李欣翰（中）在中距離跳投得分。 記者余承翰／攝影
神岡國中李欣翰（中）在中距離跳投得分。 記者余承翰／攝影
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神岡教練張家豪表示，去年暑假他為球隊設下的目標原只有在八強，不過歷經暑假在各大賽事磨練經驗後，他先是將目標提高到四強，八強開打前又提高到前兩名，展現對於子弟兵的高度自信，「我們以前欠缺的就是經驗，但在學校的大力支持下能夠四處參賽，彌補上了這一塊，而球員在高強度比賽中展現的抗壓力更是讓我感到意外。」

神岡今天四強賽對手將是十二強曾交手過的永吉，對於對手陣中擁有兩名二一○公分雙塔坐鎮，張家豪表示將會維持以快制敵的策略。

神岡中鋒史魯齊也說：「要在永吉禁區得分可能不太容易，但我會很樂於為隊友製造機會，因為他們都是國中聯賽最頂尖的球員。」

永吉國中于泓翔（中）在禁區摘下進攻籃板後直接出手。 記者余承翰／攝影
永吉國中于泓翔（中）在禁區摘下進攻籃板後直接出手。 記者余承翰／攝影
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金華昨天雖然輸球，但仍是靠著信義擊敗溪湖挺進四強。

而另外兩張四強門票則由明仁與永吉拿下，兩隊在昨天同樣進行分組龍頭之爭，最終明仁靠著多點開花的火力以九十一比六十二輕鬆取勝，明仁今天四強賽將與金華上演去年冠軍賽戲碼。

永吉國中陳柏廷（中）在外線跳投出手。 記者余承翰／攝影
永吉國中陳柏廷（中）在外線跳投出手。 記者余承翰／攝影
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