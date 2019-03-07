JHBL／不只是明星學校 明仁男籃是8強常客

2019-03-07 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／專題報導



苗栗縣明仁國中男籃隊在近十二年的國中男子籃球甲組聯賽，九度挺進總決賽，拿下三次冠軍、六次亞軍，今年也以預賽、複賽第一的亮眼表現再度進入八強賽，明仁沒有身高優勢，先天條件甚至被視為中後段，但全隊在教練邱國達領軍下，快速的攻防轉換與團隊合作，成為取勝的關鍵利器。

苗栗縣明仁國中備戰男籃國中甲組聯賽，全隊士氣高昂。 記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

明仁國中男子籃球隊成軍已廿多年，近十二年來幾乎每年都打入甲組聯賽冠亞軍戰，堪稱JHBL的傳統勁旅，戰績輝煌，明仁在九十五、九十九、一○二學年度三度抱回冠軍杯，今年儘管沒有身材優勢，但球員士氣高昂，期待為學校拿回第四座冠軍獎杯。

位在苗栗市貓裏山半山腰的明仁國中，是苗栗不少家長心目中升學的「明星學校」，從過去國中基測到現在每年國中會考，苗栗榜首經常出現在明仁，現在明仁更成為培育籃球國手的溫床。

明仁國中校長李萬源說，明仁男籃培育許多優秀球員，例如近年在瓊斯盃與世大運表現亮眼的陳盈駿，他還獲選中國職籃CBA選秀狀元，目前在CBA也是耀眼的一顆星，另外入選SBL選秀的李家慷、邱日誠、盧捷閔、關達祐、劉人豪、潘向廷等人，加上在政大的張鎮衙、輔大吳沛嘉、魏家豪都是未來國家代表隊不可或缺的選手；歷屆選手也有好幾人進入建國、成功高中，升上大學後都有不錯學業表現。

教頭邱國達是好廚師 更是魔術師

苗栗縣明仁國中男籃隊教練邱國達帶領球隊，近十二年來明仁九度打進冠亞軍決賽。 記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

明仁男籃球專任教練邱國達廿三年前回到苗栗家鄉並在明仁國中任教，成為明仁籃球隊崛起的重要推手；在李萬源眼中，一支球隊的戰力和體能狀況往往起起伏伏，需要適時調整，教練如同炒菜的廚師，能運用各種食材，在上菜的時刻端出一盤好菜，邱國達就是這樣的好廚子。

助理教練林育弘是明仁籃球隊早期球員，也是邱國達帶的學生，球隊每一年招收的球員身材、個人能力都不一樣，他形容邱教練最厲害的地方就是像個魔術師，會分析球員不同的能力、整體優勢來變化訓練及設定攻防戰術，因此每年的訓練內容都不太一樣，讓全隊有精彩的戰力呈現。

五十三歲的邱國達學生時代是苗栗市大倫國中、苗栗高中、省體專的籃球隊員，但大專時膝蓋受傷而中止球員生涯，因有著對籃球的熱忱和興趣，他專攻理論基礎並取得體育碩士學位，擔任籃球教練他覺得更適合自己。

球隊訓練 品格課業重於專業

苗栗縣明仁國中男籃隊先發五人，左起為孫琦森、朱俊翰、杜帛鴻、張傑程、宋昕澔。記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

「做人和專業，我覺得做人比專業重要！」邱國達認為訓練球員，應更重視學生的課業、品格，希望孩子們在打球、學習籃球的過程，更重要的是學習到待人接物、處事之道，培養出好的人品，謙和又懂禮貌，因為「當人做對了，術科專業可以再充實，如人做不對了，機會和貴人大概都不容易出現」。

他說，明仁籃球隊一向重視球員的課業成績，所以練球過程絕不占用正常上課時間，都在課餘、專訓課程練習，從下午三點練到六點，每天大概二、三個小時，球員生活管理也由教練團隊廿四小時陪伴，希望在這種模式下，讓孩子在國中領域及叛逆期，身心及籃球專業都能健全成長。

邱國達說，明仁籃球隊的存在是提供一個舞台，讓愛好籃球的孩子，不管高矮胖瘦，希望他們成長過程因學了籃球，對建構未來是正向、加分的，也因為在球隊學會團隊合作、建立良好人際，出社會、進職場更有競爭力。

明仁去年JHBL拿到亞軍，邱國達認為今年球員的體型相較於其他強隊屬於「嬌小」，因此八強賽將採取不一樣的作戰模式，球員個子小，但速度快，攻防轉換的節奏也高度要求，加上戰術調整，希望強化團隊合作的戰鬥模式，朝最後勝利邁進。

明仁年年進入JHBL八強，四月間的賽程，校方會特地結合戶外教學課程，帶領七年級數百名學生北上為球隊加油，這一刻也是師生期盼的時刻。